Топовые парикмахеры назвали три модных стрижки, которые помогут 40-летним женщинам выглядеть на 20. Фото

С возрастом меняются не только предпочтения, но и имидж. Многие красавицы меняют цвет волос и прическу, однако есть некоторые хитрости, как выглядеть моложе.

Дело в том, что со временем наши пряди также претерпевают изменения: волосы растут медленнее, становятся более тонкими, а кожа головы – сухой, пишет Express. Парикмахеры-профессионалы поделились тремя модными стрижками, которые женщины старше 40 могут попытаться скрыть эти проблемы и подчеркнуть свои лучшие черты, чтобы выглядеть моложе.

Пикси с пробором сбоку

Хотя многие люди боятся этого, однако короткая прическа – всегда хорошая идея для зрелых женщин. Пикси – это смелый выбор, поскольку она привлекает внимание к вашему лицу и скулам, что "делает его моложе", по словам эксперта Жана Вилла.

Это также хорошо, если ваши волосы редеют в некоторых участках, поскольку слои можно уложить, чтобы скрыть несовершенства. Многослойность придает объему но если вам нужен легкий, воздушный образ, пикси с пробором набок – станет отличным выбором, объясняет Жан. Эксперт отметил, что именно эта прическа в силах "заставить" 40-летних женщин выглядеть так, будто им 20".

Многослойный волнистый боб с тонкой челкой

Если у вас волнистые или вьющиеся волосы или вы ищете стрижку, которую легко укладывать, подумайте о бобе длиной до плеч с легкой челкой. Слои придают объем и движение, подчеркивая черты вашего лица.

Известная парикмахер Джина Ривера предложила попросить своего мастера добавить слои, чтобы скрыть любое истончение или выпадение волос на макушке. "Многослойный волнистый боб с мягкой челкой идеально подходит для женщин старше 40, поскольку он помогает "скрыть лоб [и любые признаки морщин или естественного старения], чтобы выглядеть моложе", – отметила эксперт.

Асимметричный боб

С возрастом у женщин волосы могут стать ломкими и тонкими. Один из способов мгновенного придания объема – это асимметричная стрижка. Это также отличный выбор для тех, кто хочет сохранить длину, говорит Ривера. Добавление слоев может также "убрать часть поврежденных кончиков". "Эта стрижка является еще одним потрясающим выбором для тонких волос", – добавила она.

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