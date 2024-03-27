Даже без макияжа: как мгновенно подтянуть лицо

Мгновенно подтянуть лицо без сложного макияжа или операции – звучит как мечта. Но стилисты по волосам убеждают, что это можно сделать с помощью прически.

Эффективный лайфхак показал в своем TikTok австралийский парикмахер Энди Асмаро. Все, что вам понадобится, это пара маленьких резинок для волос и немножко сноровки.

Начните с того, что отделите небольшую прядь на виске на уровне брови и еще одну – чуть выше уха. Свяжите их резинкой и затяните до упора. Пряди должны держаться плотно и создавать натяжение. Но старайтесь не доводить до ощущения, что волосы вот-вот порвутся.

Подхваченные таким образом волосы позволяют приподнять линию бровей и век. Фактически, вы создадите эффект подтяжки безо всякого вмешательства в организм.

Другой способ собрать волосы для этого же эффекта, это взять две пряди на висках, как в уже описанном лайфхаке, натянуть и закрепить их на затылке. При этом пряди можно скрутить в жгутики или выравнять, тогда получится готовая прическа.

Однако у такого приема есть свои предостережения. Не стоит использовать подобный лайфхак каждый день. Постоянное натяжение может повредить волосы и кожу головы. Поэтому Асмаро рекомендует применять его только на какие-то большие события, когда необходимо выглядеть особенно эффектно.

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