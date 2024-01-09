'Тихая роскошь' в тренде. 10 лучших дизайнов маникюра с красной дорожки 'Золотого глобуса-2024'

Звезды кино 2023 прибыли на красную дорожку "Золотого глобуса-2024" в блестящих платьях и с макияжем в стиле старого Голливуда. Для многих из них классический маникюр стал идеальным завершающим штрихом.

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В отличие от прошлых лет, знаменитости сделали ставку на вневременные дизайны, а не на максималистский мани, покрытый изящными рисунками и блестящими стразами. В частности, в этом году красавицы Голливуда предпочли френч и естественный вид, пишет Bustle.

Оно и не удивительно, ведь так называемая эстетика "тихой роскоши" стремительно набирает популярность. Этот стиль характеризуется шиком и минимализмом, потому маникюр в нейтральных оттенках стал одним из его главных атрибутов.

От маникюра "голых" ногтей, увенчанного сдержанным прозрачным лаком, до яркого потрясающего красного – вот 10 лучших маникюров из красной дорожки церемонии "Золотой глобус" 2024 года.

Марго Робби

Не изменяя своему стилю, Марго Робби сделала сдержанный мани, использовав нейтральный лак на коротких ногтях.

Дуа Липа

Для вечернего выхода Дуа Липа обратилась к мастеру маникюра Ким Труонг. В результате красный оттенок идеально подходил к недавно окрашенным волосам артистки.

Эмили Блант

Серебристый лак для ногтей, которым пользовались звезды 90-х, вернулся на церемонию вручения "Золотой глобус-2024". Для создания блестящего образа Блант обратилась к звездному мастеру маникюра Джули Кандалец, выбрав оттенок "розовое золото".

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт вызвала бурные обсуждения в сети из-за своего зеленого платья, став настоящей звездой красной дорожки. Что касается ее ногтей, певица предпочла закругленную форму и прозрачный лак с серебристыми блестками.

Дженнифер Энистон

Используя один из самых популярных за последнее время цветов лака, Энистон накрасила ногти глубоким бордовым оттенком "вишневое мокко".

Ариана Гринблатт

Следуя классике и сдержанности, Гринблатт окрасила ногти формы миндаль в нежно-розовый цвет, а кончики сделала ярко-белыми.

Дженнифер Лопес

Яркое розовое платье Лопес напоминало гламур старого Голливуда, а ее ногти удачно дополнили образ. Для красной дорожки Джей Ло выбрала френч с омбре на кончиках.

Эмма Стоун

Красный маникюр Стоун, контрастировавший с ее платьем цвета шампанского, стал отличным классическим аксессуаром, который никогда не выйдет из моды.

Эль Фаннинг

Согласно эстетике "old money", ставшей лидером среди трендов маникюра, ногти Фаннинг были накрашены несколькими слоями прозрачного лака, чтобы создать чистый и роскошный вид.

Билли Айлиш

Билли Айлиш уже некоторое время предпочитает естественный мани, в отличие от ее старых предпочтений – длинных и ярких ногтей. В этот раз певица вышла на красную дорожку с натуральным "голым" маникюром.

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