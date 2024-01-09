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"Тихая роскошь" в тренде. 10 лучших дизайнов маникюра с красной дорожки "Золотого глобуса-2024"

Карина Вишнякова
Lady Oboz
3 минуты
2,2 т.
'Тихая роскошь' в тренде. 10 лучших дизайнов маникюра с красной дорожки 'Золотого глобуса-2024'

Звезды кино 2023 прибыли на красную дорожку "Золотого глобуса-2024" в блестящих платьях и с макияжем в стиле старого Голливуда. Для многих из них классический маникюр стал идеальным завершающим штрихом.

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В отличие от прошлых лет, знаменитости сделали ставку на вневременные дизайны, а не на максималистский мани, покрытый изящными рисунками и блестящими стразами. В частности, в этом году красавицы Голливуда предпочли френч и естественный вид, пишет Bustle.

Оно и не удивительно, ведь так называемая эстетика "тихой роскоши" стремительно набирает популярность. Этот стиль характеризуется шиком и минимализмом, потому маникюр в нейтральных оттенках стал одним из его главных атрибутов.

От маникюра "голых" ногтей, увенчанного сдержанным прозрачным лаком, до яркого потрясающего красного – вот 10 лучших маникюров из красной дорожки церемонии "Золотой глобус" 2024 года.

Марго Робби

"Тихая роскошь" в тренде. 10 лучших дизайнов маникюра с красной дорожки "Золотого глобуса-2024"

Не изменяя своему стилю, Марго Робби сделала сдержанный мани, использовав нейтральный лак на коротких ногтях.

Дуа Липа

"Тихая роскошь" в тренде. 10 лучших дизайнов маникюра с красной дорожки "Золотого глобуса-2024"

Для вечернего выхода Дуа Липа обратилась к мастеру маникюра Ким Труонг. В результате красный оттенок идеально подходил к недавно окрашенным волосам артистки.

Эмили Блант

"Тихая роскошь" в тренде. 10 лучших дизайнов маникюра с красной дорожки "Золотого глобуса-2024"

Серебристый лак для ногтей, которым пользовались звезды 90-х, вернулся на церемонию вручения "Золотой глобус-2024". Для создания блестящего образа Блант обратилась к звездному мастеру маникюра Джули Кандалец, выбрав оттенок "розовое золото".

Тейлор Свифт

"Тихая роскошь" в тренде. 10 лучших дизайнов маникюра с красной дорожки "Золотого глобуса-2024"

Тейлор Свифт вызвала бурные обсуждения в сети из-за своего зеленого платья, став настоящей звездой красной дорожки. Что касается ее ногтей, певица предпочла закругленную форму и прозрачный лак с серебристыми блестками.

Дженнифер Энистон

"Тихая роскошь" в тренде. 10 лучших дизайнов маникюра с красной дорожки "Золотого глобуса-2024"

Используя один из самых популярных за последнее время цветов лака, Энистон накрасила ногти глубоким бордовым оттенком "вишневое мокко".

Ариана Гринблатт

"Тихая роскошь" в тренде. 10 лучших дизайнов маникюра с красной дорожки "Золотого глобуса-2024"

Следуя классике и сдержанности, Гринблатт окрасила ногти формы миндаль в нежно-розовый цвет, а кончики сделала ярко-белыми.

Дженнифер Лопес

"Тихая роскошь" в тренде. 10 лучших дизайнов маникюра с красной дорожки "Золотого глобуса-2024"

Яркое розовое платье Лопес напоминало гламур старого Голливуда, а ее ногти удачно дополнили образ. Для красной дорожки Джей Ло выбрала френч с омбре на кончиках.

Эмма Стоун

"Тихая роскошь" в тренде. 10 лучших дизайнов маникюра с красной дорожки "Золотого глобуса-2024"

Красный маникюр Стоун, контрастировавший с ее платьем цвета шампанского, стал отличным классическим аксессуаром, который никогда не выйдет из моды.

Эль Фаннинг

"Тихая роскошь" в тренде. 10 лучших дизайнов маникюра с красной дорожки "Золотого глобуса-2024"

Согласно эстетике "old money", ставшей лидером среди трендов маникюра, ногти Фаннинг были накрашены несколькими слоями прозрачного лака, чтобы создать чистый и роскошный вид.

Билли Айлиш

"Тихая роскошь" в тренде. 10 лучших дизайнов маникюра с красной дорожки "Золотого глобуса-2024"

Билли Айлиш уже некоторое время предпочитает естественный мани, в отличие от ее старых предпочтений – длинных и ярких ногтей. В этот раз певица вышла на красную дорожку с натуральным "голым" маникюром.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о черном маникюре Селены Гомес на "Золотом глобусе-2024", который вызвал ажиотаж в сети: фанаты сравнили ее с королевой.

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