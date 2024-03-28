Тихая роскошь, 'кошачий глаз' и ностальгия: 10 трендов солнцезащитных очков 2024 года

Солнцезащитные очки – непременный аксессуар весны и лета. Пора выбирать эту важную деталь образа не только по уровню защиты от ультрафиолета, но и по трендовой форме.

Конечно, вы не ошибетесь, если предпочтете классические, проверенные временем оправы: например вайфайеры, овалы или авиаторы в металлической оправе. Как отмечает Byrdie, 2024 год позволяет экспериментировать с интересными формами и трендами разных эпох и стилей.

Кошачий глаз

Классическая форма "кошачьего глаза" никогда не исчезала из "очковых" трендов, но всегда видоизменялась. В этом году угловатые оправы и яркие цвета – это способы осовремениться.

Игривая форма

Эта оправа поможет рассказать всему миру, какое у вас хорошее настроение. Она не останавливается на сердечках. Экспериментировать можно с чем-либо – листочки, яркие цвета, декоративные детали.

Гигантские ностальгические очки

Эти трендовые в 2000-х очки, закрывающие половину лица, снова возвращаются в моду 2024 года.

Ретро-металл

Часто металлическая оправа внушает ощущение ретро-стиля, а в сочетании с простыми круглыми формами будет изюминкой образа.

Животный принт

"Животные" солнцезащитные очки – вечная альтернатива классическим черным или ярким цветным оправам.

Футуризм

Уже несколько лет габаритные очки "из будущего" не теряют тенденций. Может это повод обзавестись новой парой?

Тихая роскошь

Белые, перламутровые или цвета слоновой кости очки придают образу свежий вид, который еще и идеально впишется в стиль тихой роскоши.

Авиаторы

Авиаторы – это вневременная классика. Впрочем, стоит быть с ним осторожными, ведь форма оправы может подходить не всем.

Розовые линзы

Смотреть через розовые очки можно и в прямом смысле. Тем более существует исследование, указывающее, что этот цвет способствует улучшению настроения.

Декорированы

Почему бы классическим черным очкам не добавить немного ярких элементов, что сделает их особенными? Декоративными деталями могут быть и кусочки металлической цепочки, и бусины, и жемчужины.

Ранее OBOZ.UA писал о вещах, которые легко удешевят ваш образ. Многие трендовые уловки, которые должны вызвать "вау-эффект" могут сделать наоборот.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!