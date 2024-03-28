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Тихая роскошь, "кошачий глаз" и ностальгия: 10 трендов солнцезащитных очков 2024 года

Катерина Галущенко
Lady Oboz
3 минуты
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Тихая роскошь, 'кошачий глаз' и ностальгия: 10 трендов солнцезащитных очков 2024 года

Солнцезащитные очки – непременный аксессуар весны и лета. Пора выбирать эту важную деталь образа не только по уровню защиты от ультрафиолета, но и по трендовой форме.

Конечно, вы не ошибетесь, если предпочтете классические, проверенные временем оправы: например вайфайеры, овалы или авиаторы в металлической оправе. Как отмечает Byrdie, 2024 год позволяет экспериментировать с интересными формами и трендами разных эпох и стилей.

Кошачий глаз

Классическая форма "кошачьего глаза" никогда не исчезала из "очковых" трендов, но всегда видоизменялась. В этом году угловатые оправы и яркие цвета – это способы осовремениться.

Тихая роскошь, "кошачий глаз" и ностальгия: 10 трендов солнцезащитных очков 2024 года

Игривая форма

Эта оправа поможет рассказать всему миру, какое у вас хорошее настроение. Она не останавливается на сердечках. Экспериментировать можно с чем-либо – листочки, яркие цвета, декоративные детали.

Тихая роскошь, "кошачий глаз" и ностальгия: 10 трендов солнцезащитных очков 2024 года

Гигантские ностальгические очки

Эти трендовые в 2000-х очки, закрывающие половину лица, снова возвращаются в моду 2024 года.

Тихая роскошь, "кошачий глаз" и ностальгия: 10 трендов солнцезащитных очков 2024 года

Ретро-металл

Часто металлическая оправа внушает ощущение ретро-стиля, а в сочетании с простыми круглыми формами будет изюминкой образа.

Тихая роскошь, "кошачий глаз" и ностальгия: 10 трендов солнцезащитных очков 2024 года

Животный принт

"Животные" солнцезащитные очки – вечная альтернатива классическим черным или ярким цветным оправам.

Тихая роскошь, "кошачий глаз" и ностальгия: 10 трендов солнцезащитных очков 2024 года

Футуризм

Уже несколько лет габаритные очки "из будущего" не теряют тенденций. Может это повод обзавестись новой парой?

Тихая роскошь, "кошачий глаз" и ностальгия: 10 трендов солнцезащитных очков 2024 года

Тихая роскошь

Белые, перламутровые или цвета слоновой кости очки придают образу свежий вид, который еще и идеально впишется в стиль тихой роскоши.

Тихая роскошь, "кошачий глаз" и ностальгия: 10 трендов солнцезащитных очков 2024 года

Авиаторы

Авиаторы – это вневременная классика. Впрочем, стоит быть с ним осторожными, ведь форма оправы может подходить не всем.

Тихая роскошь, "кошачий глаз" и ностальгия: 10 трендов солнцезащитных очков 2024 года

Розовые линзы

Смотреть через розовые очки можно и в прямом смысле. Тем более существует исследование, указывающее, что этот цвет способствует улучшению настроения.

Тихая роскошь, "кошачий глаз" и ностальгия: 10 трендов солнцезащитных очков 2024 года

Декорированы

Почему бы классическим черным очкам не добавить немного ярких элементов, что сделает их особенными? Декоративными деталями могут быть и кусочки металлической цепочки, и бусины, и жемчужины.

Тихая роскошь, "кошачий глаз" и ностальгия: 10 трендов солнцезащитных очков 2024 года

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