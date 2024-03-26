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10 простых вещей, которые удешевят даже самый дорогой образ

Карина Вишнякова
Lady Oboz
4 минуты
552
10 простых вещей, которые удешевят даже самый дорогой образ

Очевидно, что каждая женщина хочет выглядеть непревзойденно. Ради этого модницы прилагают немало усилий, времени и денег. Впрочем, нет гарантии, что в итоге все получится безупречно.

Уловки, которые вы используете для "вау-эффекта" могут наоборот только испортить образ. Модная блогер Вивьен Абена собрала подборку из 10 вещей, благодаря которым ваш гардероб может выглядеть дешевле, чем он есть на самом деле.

Слишком много брендов в одном образе

10 простых вещей, которые удешевят даже самый дорогой образ

Платье Dolce and Gabbana, сумка Gucci, очки Chanel и туфли Jimmy Choo в образе одновременно могут лишь удешевить лук. Все эти логотипы в одном наряде – модная катастрофа. "Одевайте одну или максимум две дизайнерские вещи одновременно, чтобы сохранить стильный вид", – рекомендует эксперт.

Графика и надписи

10 простых вещей, которые удешевят даже самый дорогой образ

Если вы хотите выглядеть стильно и элегантно, избегайте одежды с большим количеством графики и надписей. "Топы, платья и брюки с графикой сделают вас похожей на 13-летнюю девочку", – отметила Абена. Выбирайте однотонные модели без графики, поскольку они выглядят стильнее и элегантнее.

Яркие цвета

10 простых вещей, которые удешевят даже самый дорогой образ

Всплеск цвета может придать сияние вашему наряду. Однако многие яркие вещи в одном ансамбле – это короткий путь к неудаче. Играть с оттенками – это весело, особенно в весенние и летние месяцы. Однако сочетание слишком большого количества ярких цветов, которые не дополняют друг друга, может быть одним из способов сделать ваш образ дешевым.

Плохой макияж

10 простых вещей, которые удешевят даже самый дорогой образ

Макияж – прекрасное дополнение образа, если он сделан правильно. "Следует не переборщить с ним, – призывает блогер. – Макияж может легко превратиться из украшения в удешевление". Едва заметный мейк-ап придает наиболее элегантный вид. Неудивительно, почему, например, нюдовый макияж так популярен.

Грязные или потертые аксессуары

10 простых вещей, которые удешевят даже самый дорогой образ

После того, как вы надели очень красивое платье с уложенными волосами и безупречно нанесенным макияжем, потряпанная сумка или туфли с царапинами и заплатками могут удешевить ваш наряд. "Обувь, сумки, ремни и другие аксессуары не обязательно должны быть совершенно новыми. Они нуждаются в надлежащем уходе и полировании", – говорит Абена.

Памятая одежда

10 простых вещей, которые удешевят даже самый дорогой образ

Складки могут сделать самую дорогую одежду похожей на тряпку. "Найдите время, чтобы погладить свою одежду должным образом, – призывает Вивьен. – Если вы собираетесь долго сидеть на мероприятии, не надевайте одежду из тканей, которые легко мнутся, например, из льна".

Слишком открытая одежда

10 простых вещей, которые удешевят даже самый дорогой образ

Прозрачная одежда, глубокие декольте, микро-мини юбки, шорты, укороченные топы, обнажающие пупок, обтягивающая одежда, леггинсы телесного цвета и тому подобные вещи. Одновременное обнажение ног, плеч и талии разрушает стильный образ.

Неправильный размер

10 простых вещей, которые удешевят даже самый дорогой образ

Выбирайте одежду, которая подходит именно вам, а не чужой фигуре: неудачно подобранные пиджаки, штаны, заметающее пол. Если вы хотите надеть макси-платье, убедитесь, что оно вам подходит. Вы можете надеть пояс, чтобы оно максимально прилегало к телу и придавало вам женственный силуэт. Это касается и обуви. Неправильно подобранная обувь – не только неприглядный вид, но и опасность для здоровья.

Слишком длинные ногти

10 простых вещей, которые удешевят даже самый дорогой образ

Носить очень длинные ногти – это совсем не элегантно, считает блогер. Это удешевляет вашу внешность и придает вам неопрятный вид.

Просвечивающееся белье сквозь одежду

10 простых вещей, которые удешевят даже самый дорогой образ

Бретельки бюстгальтера, свисающие наружу и выходящие за пределы кофточки, очертания трусиков, просматривающих сквозь одежду, выглядывающие из штанов стринги – все это в конце концов удешевляет ваш образ. Так важно инвестировать в качественное белье по двум основным причинам. Во-первых, оно обеспечит вам должную поддержку и комфорт, а во-вторых, в конечном итоге придаст вам женственный изящный силуэт.

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