10 простых вещей, которые удешевят даже самый дорогой образ

Очевидно, что каждая женщина хочет выглядеть непревзойденно. Ради этого модницы прилагают немало усилий, времени и денег. Впрочем, нет гарантии, что в итоге все получится безупречно.

Уловки, которые вы используете для "вау-эффекта" могут наоборот только испортить образ. Модная блогер Вивьен Абена собрала подборку из 10 вещей, благодаря которым ваш гардероб может выглядеть дешевле, чем он есть на самом деле.

Слишком много брендов в одном образе

Платье Dolce and Gabbana, сумка Gucci, очки Chanel и туфли Jimmy Choo в образе одновременно могут лишь удешевить лук. Все эти логотипы в одном наряде – модная катастрофа. "Одевайте одну или максимум две дизайнерские вещи одновременно, чтобы сохранить стильный вид", – рекомендует эксперт.

Графика и надписи

Если вы хотите выглядеть стильно и элегантно, избегайте одежды с большим количеством графики и надписей. "Топы, платья и брюки с графикой сделают вас похожей на 13-летнюю девочку", – отметила Абена. Выбирайте однотонные модели без графики, поскольку они выглядят стильнее и элегантнее.

Яркие цвета

Всплеск цвета может придать сияние вашему наряду. Однако многие яркие вещи в одном ансамбле – это короткий путь к неудаче. Играть с оттенками – это весело, особенно в весенние и летние месяцы. Однако сочетание слишком большого количества ярких цветов, которые не дополняют друг друга, может быть одним из способов сделать ваш образ дешевым.

Плохой макияж

Макияж – прекрасное дополнение образа, если он сделан правильно. "Следует не переборщить с ним, – призывает блогер. – Макияж может легко превратиться из украшения в удешевление". Едва заметный мейк-ап придает наиболее элегантный вид. Неудивительно, почему, например, нюдовый макияж так популярен.

Грязные или потертые аксессуары

После того, как вы надели очень красивое платье с уложенными волосами и безупречно нанесенным макияжем, потряпанная сумка или туфли с царапинами и заплатками могут удешевить ваш наряд. "Обувь, сумки, ремни и другие аксессуары не обязательно должны быть совершенно новыми. Они нуждаются в надлежащем уходе и полировании", – говорит Абена.

Памятая одежда

Складки могут сделать самую дорогую одежду похожей на тряпку. "Найдите время, чтобы погладить свою одежду должным образом, – призывает Вивьен. – Если вы собираетесь долго сидеть на мероприятии, не надевайте одежду из тканей, которые легко мнутся, например, из льна".

Слишком открытая одежда

Прозрачная одежда, глубокие декольте, микро-мини юбки, шорты, укороченные топы, обнажающие пупок, обтягивающая одежда, леггинсы телесного цвета и тому подобные вещи. Одновременное обнажение ног, плеч и талии разрушает стильный образ.

Неправильный размер

Выбирайте одежду, которая подходит именно вам, а не чужой фигуре: неудачно подобранные пиджаки, штаны, заметающее пол. Если вы хотите надеть макси-платье, убедитесь, что оно вам подходит. Вы можете надеть пояс, чтобы оно максимально прилегало к телу и придавало вам женственный силуэт. Это касается и обуви. Неправильно подобранная обувь – не только неприглядный вид, но и опасность для здоровья.

Слишком длинные ногти

Носить очень длинные ногти – это совсем не элегантно, считает блогер. Это удешевляет вашу внешность и придает вам неопрятный вид.

Просвечивающееся белье сквозь одежду

Бретельки бюстгальтера, свисающие наружу и выходящие за пределы кофточки, очертания трусиков, просматривающих сквозь одежду, выглядывающие из штанов стринги – все это в конце концов удешевляет ваш образ. Так важно инвестировать в качественное белье по двум основным причинам. Во-первых, оно обеспечит вам должную поддержку и комфорт, а во-вторых, в конечном итоге придаст вам женственный изящный силуэт.

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