Тепло и уютно: 5 стильных идей, с чем носить свитеры осенью 2023

Осенью хочется завернуться в плед и пить ароматное какао или чай с корицей. А вот выходить на улицу (особенно когда там пасмурно и дождит!) неохота. Другое дело – пойти на прогулку в любимом свитере, который приятен к телу и согревает. Добавьте к этому еще интересный низ в виде юбки кроше или палаццо – и вам захочется шагать по улицам снова и снова.

Какие еще интересные ансамбли стоит попробовать со свитером осенью 2023 – читайте в материале OBOZ.UA. С этими советами ваши образы не будут скучными.

1. С костюмными брюками

Если ваши брюки в классической палитре (черные, песочные, молочные или мокко), их можно срифмовать с верхом в ярком цвете или с минималистичным принтом. В противном случае, если штаны зеленые, желтые или, например, сиреневые, то с ними будут органично выглядеть свитеры в нейтральных тонах.

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2. С костюмом

Не бойтесь экспериментировать. Попробуйте поиграть с комбинациями оттенков. Например, голубого и желтого, черного и белого, красного и розового, черного и зеленого, изумрудного/пастельно-синего и молочного или, скажем, шоколадного и мокко. Вроде бы просто, а как эффектно!

3. С миди-юбкой

Эту комбинацию легко собрать: вам понадобится базовый монохромный свитер, юбка длины миди или мидакси (шелковая, кожаная, хлопчатобумажная или джинсовая) и высокие сапожки на стойких каблуках. Если ваш верх силуэтный, заправьте его, а если свободного кроя, то частично заправьте или носите навыпуск и подчеркните талию ремнем.

4. С кожаными брюками

Брюки skinny (силуэтные) уже давно покинули тренды, так что ими вы только испортите образ. Советуем создать ансамбль из свитера и кожаных брюк прямого кроя, которые как минимум несколько лет не будут выходить из моды. Отметим, что такой вариант будет уместен для легкой прохлады. Если на улице температура +7°C и ниже, утепляйтесь колготами, либо замените низ брюками с флисом или в составе которых есть шерсть.

5. Total look

Создайте монохромный лук, где свитер и костюм, брюки или юбка будут в идентичной или очень похожей палитре. Причем необязательно искать идеальную пару от одного производителя. Скомбинировать можно вещи разных брендов. Главное – чтобы гармонировали фактуры и оттенки.

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