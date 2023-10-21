Тепло и стильно: 5 трендовых головных уборов на осень 2023, которые подходят всем

Осенью головные уборы – не просто опциональное дополнение к образам, а потребность. Выходить на улицу без них категорически нельзя. Почему? Из очевидного – можно простудиться. Из менее явного – повышается риск выпадения волос и даже облысения: все из-за переохлаждения волосяных луковиц.

Если же вам важно не только согреть голову, но и при этом выглядеть стильно – присмотритесь к трендовым моделям. О них рассказываем в материале OBOZ.UA.

1. Шапка-бини

Это один из самых популярных видов среди головных уборов. Бини – любая вязаная шапка, которая плотно окутывает голову и может иметь помпон. Выберите модель, которая подходит вам больше всего. К счастью сейчас на полках магазинов можно найти любой оттенок и фактуру изделия. Обратите внимание, что бини массивной связки подходят всем, тогда как тонкой – нет.

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2. Бейсболка

Это кепка особенного фасона с большим козырьком и высокой тулией. Ее можно носить как со спортивной одеждой, так и с расслабленными трикотажными комплектами, с тренчем и деловым костюмом. Желательно выбирать однотонные модели без лишних украшений и принтов: они будут более универсальны в отличие от декорированных.

3. Берет

Если вам по душе парижская эстетика, то мягкий берет идеально впишется в романтические и классические образы. В этом году в тренде кожаные и текстильные модели в молочном, черном, изумрудном, красном и оранжевом цветах.

4. Платок или шарф

Если в вашем гардеробе есть платки или шарфы в нежной цветовой палитре и без пестрых принтов – они пригодятся в этом сезоне. Дополните ими вещи в классическом или casual стиле. Когда на улице тепло, носите шелковый аксессуар, а в прохладу – теплый, крупной вязки.

5. Шляпа или панама

Дополните свои луки текстильными или кожаными шляпами/панамами, если хотите их сделать по-настоящему эффектными. Этот головной убор лучше всего сочетается с пальто, тренчами и полуприталенными куртками – с casual и классическим стилем.

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