'Теперь рыжая': Анита Луценко сменила прическу и показала результат.

Украинская фитнес-тренер Анита Луценко снова решилась на изменения во внешности. Лишь недавно телеведущая вернулась к своей любимой прическе, которую она носила 10 лет назад – сделала свое фирменное каре.

Видео дня

Впрочем, звезда продолжила экспериментировать с волосами, выбрав рыжий цвет. Видео-процессом, как именно происходило перевоплощение, Луценко поделилась на своей Instagram-странице. Чтобы осуществить замысел, тренер посетила один из салонов красоты Валенсии. "Забыла сообщить, что я теперь рыжая", – говорится в сообщении.

В начале ролика знаменитость сидит в парикмахерском кресле с прямыми светлыми волосами до плеч. Но уже через мгновение, после работы мастерицы, эксперт позирует перед камерой с яркими прядями, оттенок которых похож на трендовый клубничный блонд.

Подписчики Луценко поделились своими впечатлениями от нового имиджа спортсменки:

"Круть! Анита, вам очень подходит. Вдохновляете не только спортом, но и экспериментами с цветом волос. Вы очень красивая и смелая!"

"Анита, вы пример женственности и уверенности".

"Ничем не удивлена, вы красавица и на это, мне кажется, цвет волос никак не влияет".

"Как ни странно, но Вам подходят все цвета. Даже не знаю, с каким лучше".

"Вам очень подходит!"

"Приветствую в компании рыжих!"

В прошлом ведущая неоднократно удивляла поклонников своими перевоплощениями. Одно время Луценко даже ходила с прической "под мальчика", а также поражала женственностью с длинными каштановыми волнами. Фото – смотрите здесь.

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