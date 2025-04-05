Состоялись матчи 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины. Первыми встретились клубы первой лиги. "Буковина" на своем поле в Черновцах обыграла клуб "Виктория" (Сумы) – 2:1. Победный гол хозяева забили за несколько минут до финального свистка.

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Претенденты на медали чемпионата, "Александрия" и "Шахтер", в основное время победителя не определили – 0:0. В начале второй дополнительной 15-минутки гостям удалось забить мяч. Он вывел действующего обладателя Кубка в полуфинал. Несмотря на неудачу, болельщики провожали свою команду аплодисментами. Хозяева поля ни в чем не уступали, а порой превосходили своего именитого соперника, но не сложилось...

И в матче "Верес" – "Полесье" основное время победителя также не определило – 0:0. В начале дополнительного времени гости после удара Батисты выходят вперед – 1:0. Этот счет сохранился до конца матча, "Полесье" вышло в полуфинал.

После победы над "Рухом" 2:0 в чемпионате Украины киевские динамовцы остались во Львове и через три дня вновь обыграли здесь "Рух", теперь уже в кубковом матче, – 1:0. В конце первого тайма отличился Пихаленок, этот счет продержался до конца матча.

Жеребьевка, которая прошла на следующий день после игр 1/4 финала, определила полуфинальные пары. 23 апреля встречаются "Буковина" – "Динамо" и "Полесье" – "Шахтер". Финал Кубка Украины состоится 14 мая в Житомире. 14 раз почетный трофей выигрывал "Шахтер", 13 – "Динамо".

Финиш чемпионата 6 мая

По итогам нынешнего чемпионата УПЛ, который финиширует 24 мая и в котором выступают 16 клубов, две команды, занявшие 15-е и 16-е места, покинут лигу. Их заменят две лучшие команды первой лиги. Клубы УПЛ, которые окажутся на 13-м и 14-м местах, проведут по два матча плей-офф за право остаться среди сильнейших с третьей и четвертой командами первой лиги. Напомню, как выглядела пятерка лучших команд предыдущего чемпионата Украины: "Шахтер" – 71 очко, "Динамо" – 69, "Кривбас" – 57, "Днепр-1" – 52, "Полесье" – 50. "Минай" и "Металлист 1925" покинули УПЛ. Кто будет неудачником на этот раз?

Спор бомбардиров

Тройка снайперов предыдущего чемпионата выглядела так. Владислав Ванат ("Динамо") – 14 голов, Виталий Буяльский ("Динамо") – 10 голов, Даниил Сикан ("Шахтер") – 10 голов. Лидирует Ванат и в нынешнем сезоне – на его счету 13 точных ударов. Среди его преследователей – Георгий Судаков ("Шахтер"), Алексей Гуцуляк ("Полесье") и Александр Филиппов ("Александрия") – у кажждого по 10 голов. Чем завершится спор голеадоров нынешнего чемпионата Украины, узнаем совсем скоро.

Чемпионат УПЛ - это не только борьба за медали, спор бомбардиров, право остаться в лиге. Четыре украинских клуба представят страну в еврокубках. Чемпион УПЛ стартует в Лиге чемпионов со второго раунда квалификации, обладатель Кубка Украины – с первого раунда квалификации Лиги Европы. Серебряный и бронзовый призеры УПЛ – со второго раунда квалификации Лиги конференций. Победой Украины закончится эта проклятая война с рашистами. И вновь, как и в былые годы, закипит в стране футбольная жизнь, будут заполняться трибуны стадионов. Украина была, есть и всегда будет футбольной страной, что она доказала в это сложное для всех нас время.