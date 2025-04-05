На могиле отца Святослава Вакарчука установили символический памятник спустя 5 лет после его смерти

В пятницу, 4 апреля, исполнилось ровно пять лет с момента ухода в засветы физика, общественного деятеля и отца лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука – Ивана Вакарчука. В важный день артист посетил могилу папы и показал символический памятник, что установили ему на пятую годовщину смерти.

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Мемориал имеет вид листа бумаги с буквой Пси, которая является наиболее употребительным символом в теоретической физике. Соответствующие фотографии исполнитель обнародовал на своей странице в Instagram.

"Пять лет, как нет папы. Во Львове двадцать градусов тепла. Настоящая весна. Именно в такой прекрасный день состоялось открытие памятника на могиле Ивана Вакарчука. Я очень горжусь этим памятником. Я благодарю Бога за идею, с которой я жил эти годы. Спасибо талантливому и глубокому скульптору Владимиру Одреховскому за прекрасное воплощение этой идеи. Листок бумаги, на котором изображена буква Пси, пожалуй, наиболее употребляемый символ в теоретической физике, является также символом духовной силы и характеризует папу таким, каким он был. Глубоким, но простым. Гармоничным, но необъятным", – написал знаменитость.

Святослав Вакарчук поделился: буква Пси запечатлелась в его памяти с самого детства. Звезда вспомнил, что дома на полу всегда лежали бумаги отца с формулами, поэтому этот символ он видел постоянно.

Иван Вакарчук родился 6 марта 1947 года в поселке Братушаны, Молдова. С юных лет он имел талант к учебе, поэтому окончил школу с золотой медалью и успешно выпустился из ВУЗа. В 1973 году Иван Вакарчук занял должность младшего научного сотрудника Института теоретической физики Академии наук УССР, а через год защитил диссертацию на тему "Применение метода смещений и коллективных переменных для исследования системы взаимодействующих бозе-частиц около абсолютного нуля".

Отец лидера группы "Океан Эльзы" сделал неоценимый вклад в развитие образования. Он основал внешнее независимое оценивание (ВНО), а также был инициатором многих изменений в этой сфере. В 2007–2010 годах Иван Вакарчук был министром образования и науки Украины.

Общественный деятель написал более 400 работ. В 2000 он получил Государственную премию Украины в области науки и техники за учебник "Квантовая механика", а в 2007 году его отметили званием Героя Украины. Иван Вакарчук отошел в засветы 4 апреля 2020 года.

Святослав Вакарчук признавался, что очень болезненно переживал потерю папы. Артист до сих пор время от времени делится воспоминаниями об отце. Так, например, 6 марта, когда Ивану Вакарчуку могло бы исполниться 78 лет, певец поделился архивным фото с ним.

Однако, как ранее писал OBOZ.UA, рассказал, что жена Виталия Белоножко показала его могилу.

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