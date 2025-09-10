Так носят все модницы: один предмет одежды сделает ваш осенний образ стильным

Осень всегда диктует новые модные тренды, и в этом сезоне акцент – на удобстве с ноткой элегантного спортивного стиля. Дизайнеры уже определили главный must-have сезона – свитер в стиле поло с полосатым принтом.

Простой и удобный, он стал ключевым элементом, который способен сделать любой осенний образ современным и узнаваемым. Детали рассказало издание Who What Wear.

Почему именно этот свитер

Полосатый свитер-поло – универсальный предмет гардероба, сочетающий комфорт и трендовый вид. Он легко вписывается в кэжуал-луки, добавляет спортивной нотки даже классическим вещам и создает правильное осеннее настроение. Контрастные цвета и четкие линии делают образ выразительным без дополнительных аксессуаров.

Как носят звезды

В последнее время этот тренд продемонстрировала Кайя Гербер. В Лос-Анджелесе модель появилась в сине-красном свитере, который сочетала с темно-синей мини-юбкой и черными высокими сапогами на низком ходу. Образ получился максимально простым и одновременно стильным – идеальный пример того, как носить трендовую вещь в повседневной жизни.

Как стилизовать:

С мини-юбкой или шортами для молодежного образа.

С классическими джинсами прямого кроя для непринужденного casual.

Поверх белой рубашки, чтобы подчеркнуть многослойность.

В сочетании с высокими сапогами или кедами в зависимости от настроения.

Один предмет одежды способен задать тон целому сезону. Этой осенью им стал полосатый свитер-поло – вещь, которую уже выбирают модницы по всему миру. Если хотите добавить в гардероб что-то свежее и одновременно практичное, самое время сделать ставку на этот тренд.

