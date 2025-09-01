УкраїнськаУКР
Что будет модным в 2026 году: тренды весны-лета

Юлия Потерянко
Lady Oboz
3 минуты
1,0 т.
Казалось бы, до следующей весны еще так далеко. Впрочем, индустрия моды уже начала готовиться к этому сезону, и первые его тренды недавно были представлены на подиумах Недели моды в Копенгагене.

За ней внимательно следило издание Who What Wear, которое уже составило подборку первых весенне-летних трендов следующего года. Копенгаген считается младшим братом большой четверки модных столиц и именно сюда стекаются самые популярные бренды Скандинавии, чтобы показать свои идеи на следующий сезон, причем сделать это раньше грандов индустрии.

Конечно, влияют на результаты Недели моды в Копенгагене и ее стильные гости. Все вместе они демонстрируют носибельные и абсолютно приспособленные для повседневной жизни образы, которые стоит взять себе на карандаш. И вот какие пять трендов спрогнозировал для нас Копенгаген на следующие лето и весну.

Наслоение

Что будет модным в 2026 году: тренды весны-лета

Наслоение в одежде обычно ассоциируется с холодным сезоном – оно помогает не только создать более интересный лук, но и сохранить больше тепла. Впрочем, скандинавские дизайнеры прогнозируют, что мы будем сочетать вещи разной длины и в следующем весенне-летнем сезоне. Сочетание нескольких рубашек, лонгсливов или маек, либо их имитация будут в тренде летом 2026. Главное при этом создавать интересные по форме образы без лишнего увеличения объема.

Объемные растительные принты

Что будет модным в 2026 году: тренды весны-лета

Растительные мотивы остаются в моде всегда. Но следующим летом они приобретут интересную объемную форму. Цветы и листья станут не просто плоскими изображениями на поверхности ткани. Это будут объемные вышивки, аппликации и декор, которые будут добавлять вещам тактильности и интересных силуэтов.

Клетчатые вещи

Что будет модным в 2026 году: тренды весны-лета

Зарождение тренда на клетку мы видели в текущем сезоне, но весной и летом 2026 года клетка будет повсюду. Причем во всех ее проявлениях – от монохромных клеток шахматной доски до причудливых многоцветных тартанов. Сочетать клетчатые вещи дизайнеры советуют со спортивными вещами или блестящими аксессуарами, чтобы избавить их от излишней серьезности.

Головные платки

Что будет модным в 2026 году: тренды весны-лета

Уже этим летом платки добавляли цвета, текстуры и индивидуальности летним образам буквально одним движением. Следующим летом их советуют носить именно на голове – вместо кепки или панамки. Материал и окраску выбирайте на свой вкус. Это может быть как комфортный хлопок, так и изысканный шелк, как пестрый платок, так и сдержанный однотонный аксессуар.

Причудливые переплетения

Что будет модным в 2026 году: тренды весны-лета

Текстуру одежде следующим летом будут придавать не только объемные цветы. Любые причудливые переплетения на ткани будут в тренде. При чем речь идет не только о сложном переплетении нитей в ткани. Стоит обратить внимание на вещи из кожаных ремешков, одежду с увеличенной текстурой ткани или вещи, которые, кажется, вот-вот распустятся на отдельные нити.

