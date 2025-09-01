Что будет модным в 2026 году: тренды весны-лета

Казалось бы, до следующей весны еще так далеко. Впрочем, индустрия моды уже начала готовиться к этому сезону, и первые его тренды недавно были представлены на подиумах Недели моды в Копенгагене.

За ней внимательно следило издание Who What Wear, которое уже составило подборку первых весенне-летних трендов следующего года. Копенгаген считается младшим братом большой четверки модных столиц и именно сюда стекаются самые популярные бренды Скандинавии, чтобы показать свои идеи на следующий сезон, причем сделать это раньше грандов индустрии.

Конечно, влияют на результаты Недели моды в Копенгагене и ее стильные гости. Все вместе они демонстрируют носибельные и абсолютно приспособленные для повседневной жизни образы, которые стоит взять себе на карандаш. И вот какие пять трендов спрогнозировал для нас Копенгаген на следующие лето и весну.

Наслоение

Наслоение в одежде обычно ассоциируется с холодным сезоном – оно помогает не только создать более интересный лук, но и сохранить больше тепла. Впрочем, скандинавские дизайнеры прогнозируют, что мы будем сочетать вещи разной длины и в следующем весенне-летнем сезоне. Сочетание нескольких рубашек, лонгсливов или маек, либо их имитация будут в тренде летом 2026. Главное при этом создавать интересные по форме образы без лишнего увеличения объема.

Объемные растительные принты

Растительные мотивы остаются в моде всегда. Но следующим летом они приобретут интересную объемную форму. Цветы и листья станут не просто плоскими изображениями на поверхности ткани. Это будут объемные вышивки, аппликации и декор, которые будут добавлять вещам тактильности и интересных силуэтов.

Клетчатые вещи

Зарождение тренда на клетку мы видели в текущем сезоне, но весной и летом 2026 года клетка будет повсюду. Причем во всех ее проявлениях – от монохромных клеток шахматной доски до причудливых многоцветных тартанов. Сочетать клетчатые вещи дизайнеры советуют со спортивными вещами или блестящими аксессуарами, чтобы избавить их от излишней серьезности.

Головные платки

Уже этим летом платки добавляли цвета, текстуры и индивидуальности летним образам буквально одним движением. Следующим летом их советуют носить именно на голове – вместо кепки или панамки. Материал и окраску выбирайте на свой вкус. Это может быть как комфортный хлопок, так и изысканный шелк, как пестрый платок, так и сдержанный однотонный аксессуар.

Причудливые переплетения

Текстуру одежде следующим летом будут придавать не только объемные цветы. Любые причудливые переплетения на ткани будут в тренде. При чем речь идет не только о сложном переплетении нитей в ткани. Стоит обратить внимание на вещи из кожаных ремешков, одежду с увеличенной текстурой ткани или вещи, которые, кажется, вот-вот распустятся на отдельные нити.

