Так часто делают новички: ошибки, которые портят ваш макияж

Даже самая дорогая косметика не спасет, если вы совершаете типичные ошибки, которые делают макияж неаккуратным. Правильная подготовка, точность и чувство меры – главные секреты безупречного вида.

Видео дня

Эксперты рассказали о самых распространенных промахах, которые часто допускают начинающие, и как их легко исправить. Ошибаются все – и это нормально. С практикой вы поймете, как ведет себя ваша кожа, какие текстуры вам подходят и какие техники подчеркивают естественную красоту.

Пропуск ухода за кожей

Многие новички сразу переходят к тональному средству, забывая о базовом уходе. Но макияж работает только на здоровой, увлажненной коже. Без подготовки тональный крем ложится пятнами, подчеркивает сухость и неровности.

Как исправить

Начинайте макияж с мягкого очищения, наносите увлажняющий крем, а днем не забывайте о солнцезащитном средстве – оно защищает кожу и помогает косметике ложиться равномерно. Для лучшего эффекта используйте праймер – он выровняет текстуру и продлит стойкость макияжа.

Неправильно подобранный тональный оттенок

Одна из самых заметных ошибок – тон, который не совпадает с цветом кожи. Слишком светлый или темный оттенок создает резкий контраст между лицом и шеей.

Как исправить

Тестируйте тональный крем на линии челюсти, а не на руке. Проверяйте цвет при естественном освещении, чтобы видеть реальный оттенок. Если сомневаетесь, начните с легких BB-кремов или тональных средств со средним покрытием, которые можно наслаивать постепенно.

Слишком густые брови

Плотно прорисованные брови – еще одна классическая ошибка новичков. Слишком темные или графичные линии делают лицо грубым и отвлекают внимание от глаз.

Как исправить

Наносите карандаш или помаду легкими, короткими штрихами, будто рисуете собственные волоски. Выбирайте оттенок, близкий к естественному цвету бровей или на полтона светлее. А чтобы смягчить линии, расчешите брови щеточкой. Если "переборщили" – пройдитесь ватной палочкой с мицеллярной водой.

Избыток косметики

Излишнее количество продуктов – от тонального до румян – может сделать кожу масочной или грязной. Слишком плотное покрытие не добавляет красоты, а лишь подчеркивает текстуру кожи.

Как исправить

Наносите средства постепенно. Начинайте с небольшого количества, добавляйте только по необходимости. Используйте влажный спонж или кисть для растушевки – так макияж будет выглядеть естественнее и свежее. Помните: в макияже "меньше – значит лучше".

Отсутствие растушевки

Даже хорошая косметика будет выглядеть неудачно, если не растушевать границы – между тенями, румянами, контуром или хайлайтером. Резкие переходы разрушают целостность образа.

Как исправить

Инвестируйте в качественную кисть или спонж для блендинга. Работайте круговыми движениями, пока не получите мягкий, плавный переход. Растушевка – это этап, где рождается настоящая магия макияжа, поэтому не спешите.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как избавиться от темных кругов под глазами.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.