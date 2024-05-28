Стилистка назвала одно-единственное правило, которого надо придерживаться, если вы носите леопардовый принт

Если женщина стремится привлекать внимание, то выбирает леопардовый стиль в одежде. Однако звездный стилист Юлико отмечает, что при этом следует придерживаться правила: только одна вещь из вашего образа должна быть с таким ярким принтом, чтобы не превратиться в человека-леопарда.

Об этом стилист и шопер Юлико рассказала на своей странице в Іnstagram. И добавила еще несколько важных нюансов.

"Лучше взять юбку, брюки или платье с леопардовым принтом. А вот такого типа блузку одевать не советую, потому что это очень близко к портретной зоне", – говорит Юлико.

Звездный стилист также советует смело использовать леопардовые аксессуары, однако здесь тоже есть правило.

"Если говорить об аксессуарах, то они должны повторяться. Например обувь с леопардовым принтом и ремень или обувь и сумка. Это будет выглядеть очень стильно", – подчеркивает Юлико.

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