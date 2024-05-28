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Стилистка назвала одно-единственное правило, которого надо придерживаться, если вы носите леопардовый принт

OBOZ.UA
Lady Oboz
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Стилистка назвала одно-единственное правило, которого надо придерживаться, если вы носите леопардовый принт

Если женщина стремится привлекать внимание, то выбирает леопардовый стиль в одежде. Однако звездный стилист Юлико отмечает, что при этом следует придерживаться правила: только одна вещь из вашего образа должна быть с таким ярким принтом, чтобы не превратиться в человека-леопарда.

Об этом стилист и шопер Юлико рассказала на своей странице в Іnstagram. И добавила еще несколько важных нюансов.

Стилистка назвала одно-единственное правило, которого надо придерживаться, если вы носите леопардовый принт

"Лучше взять юбку, брюки или платье с леопардовым принтом. А вот такого типа блузку одевать не советую, потому что это очень близко к портретной зоне", – говорит Юлико.

Стилистка назвала одно-единственное правило, которого надо придерживаться, если вы носите леопардовый принт

Звездный стилист также советует смело использовать леопардовые аксессуары, однако здесь тоже есть правило.

"Если говорить об аксессуарах, то они должны повторяться. Например обувь с леопардовым принтом и ремень или обувь и сумка. Это будет выглядеть очень стильно", – подчеркивает Юлико.

Стилистка назвала одно-единственное правило, которого надо придерживаться, если вы носите леопардовый принт

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