Стилистка назвала 6 модных ошибок, которые делают женщин старше своего возраста

Мода совершенно не стареет. Выглядеть невероятно, независимо от вашего возраста, несложно. Главное, знать основные правила и не допускать распространенных ошибок.

Есть вещи, которые многие выбирают и которые могут сделать женщину старше. Стилистка с более чем 30-летним опытом работы в индустрии моды Джули Плеер рассказывает об ошибках, которые делают женщин старше своего возраста, а они даже не подозревают об этом, пишет HELLO.

Неправильные цвета

Стиль Having your colors done был популярен в 80-х годах и благодаря TikTok снова стал популярен. Если у вас есть свой любимый цвет и вы любите его носить, тогда продолжайте, но нельзя отрицать, что некоторые оттенки делают нас старше. Поэтому с возрастом становится все важнее использовать более смелые и яркие цвета. Нейтральных оттенков, например серого и бежевого, а также тусклых и безжизненных лучше избегать. Классическая одежда нейтральных цветов необходима для создания капсульного гардероба, но следует добавить индивидуальности, используя яркие цвета.

Если же вы не любите яркие цвета и предпочитаете более приглушенную палитру, стилистка советует смешивать текстуры. Например, выберите атласную кремовую рубашку с темно-синими бархатными брюками или черное платье с кружевными деталями, а не однотонное.

Неправильный размер

Не стоит прятать фигуру за длинными обвисшими слоями бесформенной одежды. Посмотрите в зеркало и будьте честны с собой: каковы ваши лучшие стороны? Не бойтесь подчеркивать то, чем вы гордитесь, и чувствуйте себя уверенно. К примеру, великолепный блейзер поверх джинсов будет выглядеть современнее, чем мешковатый кардиган.

Обувь – комфорт или стиль

Конечно, комфортная обувь всегда лучше неудобной, хотя и стильной. Но и комфортная обувь может быть привлекательной, так что не пренебрегайте ее стилем и видом. Возьмите тренд на кроссовки и выберите веселый цвет. Избегайте узких босоножек, застегивающихся на липучки.

Аксессуары – рискуйте

Используйте аксессуары, чтобы добавить нотку индивидуальности своему образу. Выберите сумку интересной формы или цвета и добавьте украшения к выбранному стилю. Не бойтесь экспериментировать с последними трендами и создавать образ, который раньше не выбрали бы, – рискуйте.

Правильно выбранное белье

Ношение правильного размера бюстгальтера точно придаст ощущение комфорта. Обратитесь к профессионалу и позаботьтесь о том, чтобы вы чувствовали себя удобно и уверенно.

Оригинальная оправа

Ничто не состарит вас быстрее, чем пара безопасных и скучных очков для чтения. Будьте авантюрными со своими оправами и попробуйте форму или цвет, которые будут гармонично смотреться со стрижкой.

