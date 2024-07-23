Мода 90-х возвращается: Виктория Бекхэм показала маникюр, который может стать трендом лета

Британская певица и автор песен Виктория Бекхэм давно известна своим безупречным стилем и вниманием к собственному образу. Звезда всегда выглядит совершенно, вдохновляя миллионы своих поклонниц.

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На этот раз певица привлекла внимание своим маникюром. В последнее время она предпочитает длинные и острые ногти. Ранее Виктория была замечена с "клубнично-весенними ногтями" и "матовым молочным маникюром". Сейчас же звезда вернулась к форме ногтей, которая в последний раз была популярна в 90-х,пишет Glamur.

Теперь ее ногти имеют очень длинную форму с зауженными прямыми концами и мягко закругленными боками. Виктория сочетает эту форму ногтей со светло-розовым лаком, имеющим непревзойденный блеск и молочный финиш. Стоит отметить, что этот цвет идеально подходит темному образу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 8 модных дизайнах маникюра, которые подойдут и в офис, и на пляж.

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