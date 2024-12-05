Стилистка дала оценку гардеробу Елены Зеленской: каждая украинка может повторить ее образы

Украинская стилистка Виктория Жир назвала образы первой леди Украины Елены Зеленской удобными в подражании. Она объяснила, что многие элементы ее нарядов составлены из отечественных брендов, которые доступны многим по карману, и похвасталась, что одну вещь в своем гардеробе имеет такую же, что и первая леди.

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Ею оказались штаны. Как стилистка объяснила в интервью журналистке Эмме Антонюк, хорошо, что Елена Зеленская использует одежду украинских модных домов, ведь каждый может повторить ее образы.

Для многих стиль первой леди Украины стал иконичным и тем, который хочется и можно подражать. Случилось это после того, когда Елена Зеленская начала сотрудничать с основательницей бренда Gunia Наталией Каменской (она подбирала образы первой леди в течение трех лет).

"Когда [Елена Зеленская] начала работать с ней Наталией Каменской – основательницей бренда Gunia – мне очень понравились ее дизайнерские решения с Еленой Зеленской. Все такое лаконичное, элегантное, женственное, очень много украинских брендов. Каждый выход – это все украинских бренд, который имплементирован в ее гардероб и все выходы. На самом деле, это очень доступные бренды", – объяснила Виктория Жир.

Стилистка отметила, что образы первой леди классны не только тем, что их можно повторить и приобрести в украинских шоурумах, но и тем, что они базовые, поэтому их можно объединить с разными элементами собственного гардероба. "Это очень классно, потому что каждая украинка может продублировать элемент гардероба (Елены Зеленской. – Ред.) в свой", – добавила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что бывшая стилистка Елены Зеленской назвала самый яркий образ первой леди за три года сотрудничества. Она работала с супругой украинского президента с августа 2021 года, оставив должность месяц назад.

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