Мы давно привыкли к милитари в повседневной жизни. Куртки защитного цвета, брюки карго, берцы – сегодня это не только удобно, но и модно. С началом полномасштабной войны интерес к военной эстетике только возрос. В обществе, что ежедневно видит войну, форма стала связана не только с функцией, а, прежде всего, с эмоцией.

Но когда на улицах появляются гражданские в настоящей военной форме, часто без права на это, вопрос превращается в большее, чем стиль. Где проходит граница между практичностью, модой и обесцениванием символов? И почему сегодня, во время войны, эта граница становится особенно чувствительной и важной?

В последние недели соцсети буквально "разорвало" обсуждением темы военной формы. После того как одна из известных волонтерок появилась на публике в форме, не будучи военной, это вызвало бурную реакцию. Женщины-военные публично выразили возмущение, мол, форма – это право, которое надо заслужить. Зато часть общества стала на защиту волонтерки, считая это актом поддержки, солидарности, даже благодарности военным.

Мнения разделились: для одних это действительно проявление уважения к армии, для других – недопустимое присвоение статуса. И те, и другие искренни в своих мыслях и высказываниях. Но этот спор обнажил важную вещь: мы до сих пор не договорились, где заканчивается мода и начинается просто отсутствие этических норм. А в этом принципиально разобраться, потому что мода никогда не стоит в стороне. Она всегда отражает время, в котором живет. И во время войны она тоже трансформируется, реагирует, впитывает в себя тревогу, силу, достоинство, настроение.

Милитари давно стал частью моды. И не только подиумной. Рыбаки, охотники, туристы, водители внедорожников – многие носят одежду, похожую на форму и с ее элементами: брюки с большими карманами, камуфляжные куртки, берцы и тому подобное. И это нормально, потому что удобно! Когда эстетика и функциональность адаптированы к гражданской жизни, это не вызывает сопротивления. Мы живем в мире, где стиль трансформирует содержание. Но есть вещи, которые не должны быть лишены значения. Нельзя носить шевроны, если ты не в строю. Нельзя имитировать функцию, не имея права ее выполнять.

Настоящая военная форма – это больше, чем одежда. Это идентификатор, символ ответственности, признак службы и статуса. Это язык, на котором общаются на фронте, в тылу, в окопе. Это опознавательный знак, который может спасти или стоить жизни. И ее использование без оснований – это не проявление модной свободы, а неуважение к тем, кто в этой форме живет, воюет, хоронит товарищей, и, к сожалению, сам погибает.

История моды – это история превращения функции в форму. Во время Первой мировой появился тренчкот – водонепроницаемый плащ для офицеров британской армии, который сегодня – уже классика. Бомбер – куртка военных пилотов – сегодня в коллекциях Balenciaga, Saint Laurent, Vetements. Брюки-карго, берцы, пилотки, защитная палитра – все это уже давно не только о войне, но и о городском стиле. Мода всегда многое берет из жизни – адаптирует, переваривает, создает что-то новое.

Жан-Поль Готье, Джон Гальяно, Миучча Прада, Alexander McQueen, Raf Simons – десятки дизайнеров затрагивали военную тему. И что интересно, даже они, "провокаторы" моды, не копировали форму буквально. Они переосмысливали. Потому что знали и знают: форма – не костюм. Это знак.

Граница, где есть норма, а где мы уже выходим за ее рамки, очень проста. Камуфляж – это ткань. А форма – это символ. Люди имеют право на комфорт, на стиль, на эстетику. Но не имеют права носить одежду боевых подразделений, которые они не представляют. Особенно, в стране, которая воюет. В стране, где форма – это не художественный образ. Это обязанность. Это служба. Это присяга.

Да, мода – это язык времени, я постоянно об этом говорю. Не о трендах, а именно о философии. Но мода не должна быть равнодушной и безответственной. Она должна слышать, чувствовать, отвечать. И сегодня время говорит об уважении и этике. О символах, которые весят больше, чем ткань. Поэтому надо помнить: мы не играем в войну. Война у нас на самом деле. Поэтому форма – не тренд и не театральный реквизит. Она – настоящая одежда тех, кто ее носит не для фотографий, а для того, чтобы выполнять свой долг. Тех, кто присягнул защищать граждан, землю, будущее. И самое малое, что мы можем сделать – не обесценивать эту форму, не превращать ее в декорацию. Она должна оставаться тем, чем есть. Признаком силы. Выбора. Риска. Реальности. Профессионализма.