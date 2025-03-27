'Старомодная', но очень практичная, сумка из 2000-х снова покорила модные подиумы. Фото

Практичную сумку, которая была почти у каждого в 2000-х, снова подняли на модный пьедестал. Речь идет об аксессуаре размера ХХL через плечо, куда можно было поместить личные вещи и даже спортивную форму.

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Многие годы удобная модель считалась устаревшей, ведь не соответствовала минималистическому стилю. Как пишет модный глянец Vogue, 2025 год дал новый шанс сумке-"антитренду".

На подиумах Недели моды осень-зима 2025-2026 разные бренды представили свое видение на тренд, долго остававшийся забытым и вытесненным стильными рюкзаками.

Возрождению популярности сумки через плечо поспособствовали бренды Miu Miu и Chloé, уже ставшие символом женственности и романтичности. Они показали обновленные варианты из кожи и в однотонных дизайнах.

Модель в спортивном стиле также можно было заметить на показах модного дома Dior в коллекциях весна-лето 2025 года. Преимущество сумки через плечо в большом размере в ее емкости. Внутри такого аксессуара может поместиться одежда, обувь и другие вещи, необходимые как в повседневной жизни, так и в путешествии.

Актуальные дизайны практичны и универсальны, что позволяет им придать непринужденности и легкости повседневному стилю. Модную в 2025 году модель можно использовать как дорожную сумку или просто для прогулки по городу.

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