Джинсовые шорты вышли из моды: три более удобные альтернативы, о которых мало говорят

С каждым днем погода становится все более теплой, а это значит, что пора обновлять гардероб новыми вещами. В течение нескольких сезонов неизменным элементом луков весенне-летнего сезона были джинсовые шорты, сильно полюбившиеся ценителям моды, однако в 2025 году они стали антитрендом.

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На смену обычному варианту этой одежды из денима пришли более легкие ткани и оригинальные фасоны, которые помогут создать комфортные и стильные образы. Редакторы издания Who What Wear собрали лучшие альтернативы джинсовым шортам.

Шорты-боксеры

Этот элемент гардероба станет отличным выбором в самые жаркие дни, ведь изготовлен из хлопковой ткани. Благодаря простому, однако стильному дизайну, шорты-боксеры идеально подойдут для любого лука, независимо от того, предпочтете вы спортивный или более деловой стиль. Этот фасон сохраняет отличный баланс между расслабленностью и изысканностью.

Удлиненные шорты

Если вы предпочитаете более деловой и сдержанный стиль, этот элемент гардероба, изготовленный из плотной ткани, например льна или саржи, станет отличным вариантом для теплого времени года. Попытайтесь соединить шорты, длина которых чуть выше колена, и легкую рубашку или топ, и у вас получится поразительный лук.

Шорты-блумеры

Эти шорты идеально подойдут любителям коротких фасонов одежды. Объемный элемент гардероба с рюшами поможет создать оригинальный и нежный образ.

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