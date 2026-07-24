Стал хитом среди звезд: как сделать модный маникюр "petal nails"

Маникюр petal nails, название которого можно перевести как "лепестковые ногти", стал одним из заметных бьюти-трендов лета 2026 года. Нежное покрытие, напоминающее лепестки цветов, уже выбрали Виктория Бекхэм, Дуа Липа и Селена Гомес.

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Cosmopolitan опубликовал новые рекомендации о том, как повторить этот дизайн в салоне или самостоятельно дома. Такой маникюр не затмевает украшения, одежду или летний загар, а гармонично дополняет образ.

Что такое petal nails

Petal nails находится где-то между нежно-розовым, кремово-нюдовым и естественным цветом ногтей.

Мастер нью-йоркского салона Paintbox Кимберли Медина объяснила, что этот тренд вдохновлен нежной красотой цветочных лепестков. Для него характерны мягкие полупрозрачные слои цвета, акварельные переходы и, по желанию, – легкий романтичный нейл-арт.

Главное преимущество дизайна заключается в его сдержанности. Он позволяет добавить в маникюр декоративные элементы, не делая его слишком ярким или сложным.

В то же время мастер советует не пытаться детально воспроизвести настоящий цветок. Petal nails должен лишь передавать мягкость, легкость и оттенки лепестков, а не превращаться в сложный цветочный рисунок.

Как повторить трендовый маникюр

Для создания petal nails не нужны длинные наращенные ногти или сложный декор. Дизайн лучше всего смотрится на ногтях естественной длины.

В салоне стоит попросить мастера нанести полупрозрачное розовое покрытие и завершить маникюр глянцевым топом с выразительным стеклянным блеском. Среди форм лучше всего подойдут мягкий квадрат с закруглёнными углами, овал или миндаль.

Для домашнего маникюра Кимберли Медина рекомендует начать с полупрозрачной молочной базы. Можно выбрать нежно-розовый, нюдовый, лавандовый, персиковый или светло-голубой оттенок.

Затем тонкой кисточкой следует нарисовать нежные лепестки или аккуратно смешать цвета, создавая легкий акварельный эффект. Для более объемного результата можно использовать глазурованный топ или добавить ненавязчивые 3D-элементы.

Завершить маникюр стоит регулярным уходом за кутикулой с помощью специального масла. Petal nails станет альтернативой ярким красным и фруктовым дизайнам для тех, кто предпочитает сдержанную элегантность.

OBOZ.UA писал о преимуществах популярного бразильского маникюра.

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