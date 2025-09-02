Смелые дизайны и вечная классика: какой маникюр выбрать осенью

Осень – идеальное время для обновления не только гардероба, но и бьюти-рутины. Именно с началом сезона мастера маникюра представляют самые яркие тренды, которые сочетают уютные оттенки, эффектные текстуры и практичность.

В 2025 году осенний маникюр будет разнообразным: от вечной классики, которую выбирают минималистки, до смелых экспериментов, которые покоряют соцсети. Детали рассказало издание Marie Claire.

Кофейные оттенки

Теплые и глубокие цвета кофейной гаммы – от кремового "латте" до насыщенного шоколада – станут настоящим символом осени. Особенно актуальным будет мягкий оттенок Mocha Mousse, который уже называют цветом года. Такие тона прекрасно подходят как к деловому стилю, так и к уютным осенним лукам с шарфами и пальто.

3D-текстуры

Объемный дизайн становится настоящим хитом. Осенью 3D-арт ассоциируется с природой: рельефные листочки, капли дождя или фактуры дерева.

Горошек на ногтях

Polka dots – тренд, который с подиумов и соцсетей "перекочевал" на осенний маникюр. Черные точки на нюдовой основе, цветные акценты или же микс с классическим френчем выглядят и стильно, и игриво. Такой дизайн легко адаптировать под любую длину ногтей.

Приглушенный хром

Хромированные покрытия остаются актуальными, однако осенью они приобретают новые оттенки: розового, голубого или золотистого. Изюминка сезона – матовый топ, который превращает блестящую поверхность в эффект "бархата". Это сочетание создает особое осеннее настроение.

Короткие ногти

Практичность выходит на первый план. Короткая округлая форма выглядит аккуратно и женственно, к тому же она удобна в повседневной жизни. В сочетании с темными оттенками или минималистичным дизайном такой маникюр становится универсальным решением для осени.

Осенний маникюр 2025 года – это баланс между классикой и экспериментами. Любительницы минимализма выберут теплые кофейные оттенки или короткие ногти, а поклонницы креатива – 3D-текстуры, горошек или приглушенный хром. Главное правило сезона – смело выражать себя через детали, ведь именно они создают завершенный образ.

