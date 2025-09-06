Смело и очень по-осеннему: трендовый предмет одежды стал хитом в 2025 году

Осень 2025 года уже определила свой главный модный акцент – красная рубашка на пуговицах стала настоящим must-have сезона. Если белая версия давно считается классикой гардероба, то ее яркий вариант стремительно набирает популярность.

Модные эксперты отмечают, что этот тренд сочетает универсальность и смелость, позволяя легко создавать как деловые, так и кэжуал образы. Первым серьезным сигналом о новом направлении стала Копенгагенская неделя моды, где дизайнеры представили различные вариации этого наряда.

Дополнительный импульс тренду придали знаменитости, в частности икона стиля Алекса Чанг, которая уже продемонстрировала эффектный образ с красной рубашкой. Сегодня эта вещь появляется в коллекциях ведущих брендов и быстро закрепляется в гардеробах модниц по всему миру.

Редактор модного издания Who What Wear Никки Чватт отмечает, что красная рубашка стала современной альтернативой классической белой. Она добавляет динамики в любой лук и отлично смотрится как в строгих сочетаниях, так и в повседневных образах.

Дизайнеры Herskind и Auralee продемонстрировали ее на подиуме: от прозрачного варианта поверх боди до элегантного ансамбля с пиджаком и брюками.

На улицах Копенгагена во время показов гости сочетали этот тренд с тренчами, мини-юбками и даже сабо. Такие комбинации подтвердили, что вещь универсальна и может адаптироваться под разные стили.

Влияние иконы стиля только усилило интерес к тренду. Сегодня красные рубашки на пуговицах уже можно найти в коллекциях Madewell, Ralph Lauren и Free People. Стилисты советуют носить их с джинсовыми юбками, классическими брюками или даже цветными брюками. Этот яркий акцент идеально впишется в осенний гардероб и придаст ему современный характер.

Три стильных способа носить красную рубашку осенью 2025 года

Универсальный деним. Сочетайте красную рубашку с джинсовой мини-юбкой или прямыми джинсами и дополните образ сумкой-тоут. Это простой вариант для ежедневных выходов, который выглядит ярко и непринужденно. Деловая элегантность. Выбирайте комбинацию с красным пиджаком и брюками или носите рубашку под классический костюм. Такой look подходит для офиса и в то же время выглядит очень современно. Осенний романтизм. Стилизуйте красную рубашку с белой юбкой-комбинацией и сабо. Это сочетание создает легкий, но изысканный образ для встреч или вечерних прогулок.

