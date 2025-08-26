Выглядят дорого и собранно: модные цвета осени-2025

Стилисты давно находятся в поисках формулы "дорогого" лука, который можно было бы создать без использования одежды заоблачной стоимости. И все сходятся на том, что правильное использование цвета является одной из главных составляющих такой формулы.

Видео дня

Какие именно цвета могут сделать ваши вещи дороже на вид, изучало издание Who What Wear. Если коротко, то яркие краски в этот список не вошли. Вместо этого речь идет о насыщенных глубоких оттенках, которые так подходят к осеннему сезону. Вот семь цветов, на которые стоит обратить внимание, собирая гардероб на осень.

Темно-синий

У всех, кто придерживается палитры нейтральных тонов, наверняка найдется что-то из темно-синего в гардеробе. Цвет ночного неба будет одним из главных трендов этой осени, так что просто добавьте его в свой гардероб.

Кремовый

Летом одним из главных цветов является белый, однако для осени он слишком холодный. Поэтому его лучше заменить кремовым тоном. Такие теплые оттенки выглядят даже более изысканно, чем белоснежный, особенно когда речь идет о трикотаже и джерси.

Коричневый

Нежный теплый оттенок коричневого является главным цветом этого года по версии института Pantone. Но осенью все же более трендовыми будут землистые оттенки коричневого. Они очень гармонируют с природными красками осени и при этом придают теплоты и изысканности любому гардеробу. Носите его с другими вещами коричневого цвета, чтобы приобщиться к тренду на тихую роскошь.

Оливковый

Когда речь идет о стильном гардеробе, черные вещи первыми приходят на ум. Но, если вы хотите сделать свои луки небанальными, замените черный на оливковый. Он столь же универсален и при этом прекрасно сочетается со всеми цветами этого списка.

Цвет бычьей крови

Этот глубокий бордовый оттенок сам по себе символизирует роскошь. Пара туфель из кожи цвета бычьей крови в сочетании с чем-то шелковым создаст текстурированный ансамбль, идеально подходящий для осенних вечеров. Или же рассмотрите вариант пальто или куртки в этом богатом оттенке, чтобы добавить изысканности вашим повседневным нарядам.

Черный

Как ни крути, а роскошный гардероб не может обойтись без черных вещей. Этот цвет никогда не выходит из моды и не зависит от сезона. И прекрасно смотрится, если собрать из него монохромный total look. При этом используйте разные силуэты и объемы, чтобы придать своему образу стильной изюминки.

Тауп

Этот серо-бежевый цвет раскрывается благодаря своей универсальности. Он приятный, уютный и сочетается буквально со всем. В этом сезоне носите его с черным, а также имплементируйте в образы на базе синих джинсов и белой рубашки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых трендовых вещах этой осени – как выглядеть действительно модно в сезоне, когда становится холоднее.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.