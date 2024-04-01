На фоне рака Кейт Миддлтон и Чарльза ІІІ. Что символизируют наряды королевских особ на Пасхальной службе в Виндзорском замке

31 марта ведущие члены британской королевской семьи посетили Пасхальную воскресную службу в Виндзорском замке. Королева Камилла, принцесса Анна и Сара Фергюсон выбрали для выхода в люди образы в разных оттенках зеленого цвета. Сообщается, что это своеобразный символ "новых начинаний", на которые надеется монаршая семья в то время, когда и король Чарльз ІІІ, и будущая королева Кейт Миддлтон проходят курс лечения от рака.

Сразу следует заметить, что ни Кейт Миддлтон, ни ее мужа принца Уильяма на службе не было. Вместе с тремя детьми они проведут пасхальные каникулы в Амнер-Холле – их загородном доме, где они смогут "закрыться от мира и двигаться дальше". Сейчас же OBOZ.UA предлагает поговорить об элегантных и выразительных нарядах тех, кто все же посетил традиционную праздничную службу в Виндзоре.

Так, 76-летняя королева Камилла на этот раз предпочла изысканное платье гоночного зеленого цвета с несколько экстравагантной шляпкой в тон. Образ дополняли черные замшевые сапоги до колен и стильная сумочка от CHANEL также черного цвета.

Камилла также надела черную укороченную накидку с брошью, а на ее руках были черные кожаные перчатки.

Королева-консорт широко улыбалась собравшимся доброжелателям, когда она прибыла рядом со своим мужем-сувереном в часовню Святого Георгия в Виндзоре.

Между тем 73-летняя принцесса Анна также выбрала зеленый цвет, но гораздо более светлый его оттенок, надев пальто в елку и шляпу-форточку с украшениями из перьев в тон.

Нежно-зеленый оттенок образовал гармоничный дуэт со светлыми коричневыми сапогами дочери покойной Елизаветы II. Ансамбль имел еще более совершенный вид благодаря коричневой сумочке и кожаным перчаткам.

Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, выбрала более смелую и "сочную" версию зеленого оттенка, надев платье-букле с парой черных туфель на каблуке.

Бывшая жена принца Эндрю дополнила образ парой черных перчаток, черным цветочным обручем с драгоценными камнями на голову и золотыми ювелирными украшениями. Особенно изысканно смотрелся золотой пояс с жемчужиной на талии герцогини.

Выделялась из этой общей композиции герцогиня Эдинбургская. 59-летняя Софи выбрала для Пасхальной службы наряды в насыщенной фиолетовой цветовой гамме. Она предстала перед публикой в ярком пальто, удачно подчеркивавшем тонкий силуэт жены принца Эдварда.

Фиолетовое изделие отличалось массивными золотыми пуговицами, придавшими элегантности ее образу. Мать двоих детей соединила его с аметистовым клатчем с крокодиловым принтом.

Безусловно, изюминкой образа стала стильная изысканная шляпка-берет светлого молочного оттенка. Он гармонично сочетался с главным акцентным цветом аутфита.

Ранее OBOZ.UA писал, что королевский эксперт Марк Рош поделился своими предположениями относительно точного диагноза Кейт Миддлтон. Вероятно, принцесса борется с раком толстой кишки. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!