Шторка уже не в тренде: какая челка на пике моды весной 2026 года

Весной 2026 года одним из самых заметных трендов становится челка Jane Austen Bangs – романтичный, игривый вариант, вдохновленный героинями романов Джейн Остин. В отличие от привычной "шторки", она мягче обрамляет лицо и добавляет образу женственности.

Новое время года часто побуждает к изменениям во внешности, и челка – один из самых простых способов освежить прическу без резких решений. Эксперты рассказали, почему стоит выбрать стиль, вдохновленный классикой.

Что такое Jane Austen Bangs

Эта челка вдохновлена классическими героинями романов Джейн Остин. Ее главная черта – короткая, немного волнистая форма, лежащая высоко на лбу. В то же время современная версия выглядит более мягко и естественно.

Именно такую интерпретацию уже показывала Лейтон Мистер. В ее варианте челка не слишком короткая, а заканчивается чуть выше бровей. В сочетании с прямым пробором и легкими волнами у лица она выглядит нежно и женственно.

Многим этот тренд также напомнит короткую челку Дафны из первого сезона "Бриджертонов". Именно поэтому она имеет такое выразительное романтическое настроение – будто что-то между классической литературой, винтажной эстетикой и современной модой.

Как укладывать эту челку

Jane Austen Bangs можно носить в двух основных вариантах – гладком или слегка волнистом.

Для гладкого варианта челку укладывают с помощью или круглой щетки, а затем фиксируют небольшим количеством лака.

Для более романтичного варианта пряди слегка подкручивают, а затем осторожно расчесывают.

Особенно красиво эта челка сочетается с пучками. Это может быть и небрежный пучок, и полусобранная прическа – в любом случае именно челка становится главным акцентом. Также она хорошо сочетается с хвостом и может визуально смягчать черты лица, особенно если они имеют более четкий контур.

Сложно ли за ней ухаживать

Как и большинство челок, Jane Austen Bangs имеет не только плюсы, но и свои нюансы. С одной стороны, она добавляет лицу свежести и шарма. С другой – требует регулярного внимания.

Людям с быстро жирнеющими волосами стоит учесть, что челка может довольно быстро терять свежий вид. В таком случае помогает простой прием: иногда достаточно быстро помыть только челку, а не все волосы.

Еще один важный момент – форма. Ее придется регулярно подрезать. Обычно это делают каждые 3–4 недели.

Популярность Jane Austen Bangs легко объяснить. Она идеально соответствует общему настроению весенних трендов – легких, романтичных, мягких и немного игривых. Если "шторка" уже кажется слишком привычной, эта челка может стать свежей альтернативой.

OBOZ.UA писал о прическах, которые стоит выбрать женщинам после 40 лет.

