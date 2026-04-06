Особенно подходят женщинам за 40: топ причесок, которые модные в 2026 году

Стилисты определили главные направления в сфере причесок на 2026 год, которые идеально подходят женщинам после 40 лет. Основной акцент в этом сезоне сделан на создании мягких линий и добавлении объема, что позволяет скорректировать возрастные изменения и подчеркнуть естественную красоту.

Вместо холодных и строгих форм в моду входят теплые солнечные цвета и многослойность, которые наполняют волосы движением. Правильно подобранная форма и оттенок способны мгновенно подсветить кожу, сделав взгляд более выразительным и сияющим.

Эти обновленные классические техники помогают выглядеть современно, сохраняя при этом элегантность и утонченность образа, пишет SheFinds.

Медно-каштановый оттенок

Этот цвет является настоящим спасением для тех, кто хочет освежить цвет лица без радикального осветления. Сочетание красных и коричневых пигментов прекрасно отражает свет, благодаря чему кожа выглядит сияющей, а глаза становятся ярче. Глубину оттенка можно адаптировать под любой тип внешности: от светло-рыжего до насыщенного шоколадно-медного.

Перьевые слои

Современная интерпретация ступенчатых стрижек фокусируется на легкости и естественном объеме. В отличие от стиля 70-х, нынешняя техника сохраняет плотность среза по периметру, что особенно важно для волос, которые с возрастом теряют густоту. Тонкое филирование кончиков создает воздушную текстуру, не позволяя прическе выглядеть слишком массивной или прилизанной.

Обрамление лица

Это деликатный, но действенный способ акцентировать на скулах и линии подбородка. Слои, обрамляющие лицо, можно интегрировать в любую длину – от короткого каре до длинных локонов. Такая стрижка помогает визуально подтянуть овал лица и избавиться от лишней "тяжести" волос в зоне щек.

Многослойная пикси

Короткая стрижка в 2026 году выглядит максимально женственно благодаря добавлению текстурных слоев. Они создают необходимую высоту на макушке и мягкость вокруг висков, избегая эффекта строгости. Это идеальный выбор для смелых женщин, которые ценят структуру и удобство в ежедневном уходе, но стремятся сохранить подвижность прядей.

Блонд цвета шампанского

На смену холодным пепельным цветам пришел благородный оттенок шампанского. Это гармоничный микс золотистых и бежевых тонов, который выглядит максимально естественно. Такой цвет не делает лицо бледным, а наоборот – добавляет тепла и утонченного мерцания, что является ключевым фактором для омолаживающего эффекта.

