Серый костюм и туфли-лодочки. Зеленская выбрала сдержанный образ для визита в Берлин

Первая леди Украины Елена Зеленская выбрала для своего визита в Германию сдержанный образ. Жена президента прибыла в Берлин, чтобы принять участие в пресс-конференции по психическому здоровью, психосоциальной поддержке и реабилитации.

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Фотографии с официального мероприятия были опубликованы в Telegram-канале первой леди. На снимках можно более подробно рассмотреть лук Зеленской.

На этот раз она выбрала сдержанный, но стильный деловой костюм из жакета и брюк-клеш. К образу жена президента добавила элегантные кожаные туфли-лодочки. В качестве прически Зеленская сделала пробор на бок. Она также дополнила лук массивными серебряными серьгами.

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