Зеленская надела невероятное украшение по мотивам творчества выдающегося художника Нарбута: что символизирует брошь KVITKA

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила в Латвии на конференции "Война России против детей", которую посетили чиновники страны, в частности президент Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел Кришьянис Кариньш, экс-президенты, международные правозащитники, журналисты и другие. Для важного события жена украинского гаранта выбрала изысканный аутфит в глубоких черных тонах, изюминкой которого стала символическая "благотворительная" брошь.

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Кадры с мероприятия были опубликованы в Telegram-канале первой леди. Зеленская предстала перед публикой и камерами прессы в стильном брючном костюме, воротник жакета которого украсила брошь от украинского ювелирного бренда GUZEMA.

Название украшения, как можно узнать на сайте производителя – KVITKA. Это благотворительная брошь, ведь прибыль от ее продажи направляется на учебную программу женщин-военных и ветеранов УШПС, которые стремятся активно участвовать в общественно-политических процессах, хотят реализоваться в сфере государственного управления и государственной службы или видят себя на руководящих должностях в других сферах.

"Вдохновленная культурным наследием и воплощением новых смыслов. В невероятной любви к нашей культуре и истории мы создали исключительное украшение по мотивам творчества известного украинского художника Георгия Нарбута", – описывают брошь на страницах бренда.

Украшение ручной работы можно приобрести в золоте и серебре. Брошь из желтого золота с бриллиантом стоит 33 тысячи гривен, а серебряное изделие с позолотой – 9500.

KVITKA украсила воротник сдержанного черного жакета первой леди. Его приталенный крой и плотная ткань удачно подчеркнули силуэт супруги украинского президента.

Также костюм Зеленской состоял из прямых черных брюк. На ноги она обула классические туфли-лодочки также черного цвета.

Макияж первой леди – стандартный нюдовый с малозаметным акцентом на губы теплого персикового оттенка. А вот прическу Зеленская сделала несколько иную, чем обычно. Так, она стандартно уложила волосы на одну сторону, открыв одно ушко с золотой аккуратной серьгой. Впрочем, на этот раз волосы были прямыми, а не подкрученными в легкие волны.

Напомним, вчера Зеленская также встретилась с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней. Для официальной встречи супруга президента Украины выбрала изысканный брючный костюм благородного бежевого оттенка. Это впервые за долгое время Елена Владимировна предпочла аутфит в светлых, а не в темных тонах.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Елена Зеленская предстала в необычном образе, выпрямив каре, которое всегда укладывала в пышную прическу или локоны. Жена лидера украинцев нашла способ выглядеть по-новому даже в той одежде, в которой уже появлялась на публике.

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