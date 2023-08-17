Семь ошибок, которые нельзя совершать, если у вас тонкие волосы: последствия будут плачевными
Сделать укладку самостоятельно – непростая задача. При создании прически следует учитывать все особенности волос.
Специального подхода требуют редкие волосы, они очень уязвимы и использование стайлинговых средств может навредить. OBOZREVATEL рассказывает о семи ошибках, которые не следует допускать обладательницам ломкой и тонкой шевелюры.
- Много несмываемой косметики
Некоторые девушки ошибочно полагают, что тонким волосам нужно много уходовой косметики и стайлинговых средств. При минимальном использовании гели, муссы, спреи и бальзамы могут творить чудеса с редкими волосами. Слишком много геля или крема для волос может отягощать пряди и полностью украсть прикорневой объем.
- Ровная стрижка
Увеличить объем и скрыть редкие волосы может многослойная прическа. Объемные прически с острыми концами, челкой-шторкой, короткой или средней длиной – выигрышный вариант. Прическа без челки будет демонстрировать широкий пробор, который обычно имеют девушки с редкими волосами.
- Кондиционер
Распространенной ошибкой есть использование кондиционера по всей длине волос. Это средство отягощает корни и волосы быстро жирнеют. Продукт следует наносить от середины до кончиков, не касаясь корней.
- Длинные волосы
Длина волос до плеч или короче является наиболее привлекательной для тонких волос. Очень длинная шевелюра может выглядеть безжизненной и "тяжелой". Средние волосы имеют небольшой вес, поэтому будет легче сделать прикорневый объем.
- Кожа головы
Чтобы стимулировать рост новых волос, стоит попробовать шампунь с отшелушивающими частицами или скраб для кожи головы. Они предназначены для удаления грязи и отшелушивания волосяных фолликулов. Скраб обеспечит более глубокую очистку, уберет грязь и жир. Однако его нельзя использовать чаще, чем один раз в неделю.
- Фен
Сушить волосы нужно правильно со щеткой-брашем, которые обычно используют в парикмахерской. Сначала следует нанести мусс или спрей для объема и используйте круглую щетку, чтобы поднять волосы вверх и отвести их от корней. Этот трюк может быть сложным для освоения, но он незаменим при укладке тонких или жидких волос.
- Посеченные кончики
Тонкие волосы склонны к секущимся кончикам. Повреждение может быть не только внизу, но и по всей длине волоса. Опередить проблему можно с помощью правильной очистки и ухода. Используйте полотенце из микрофибры и мягкую щетку для расчесывания. Эти продукты сохранят волосы и предотвратят повреждение.
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