Семь ошибок, которые нельзя совершать, если у вас тонкие волосы: последствия будут плачевными

Сделать укладку самостоятельно – непростая задача. При создании прически следует учитывать все особенности волос.

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Специального подхода требуют редкие волосы, они очень уязвимы и использование стайлинговых средств может навредить. OBOZREVATEL рассказывает о семи ошибках, которые не следует допускать обладательницам ломкой и тонкой шевелюры.

Много несмываемой косметики

Некоторые девушки ошибочно полагают, что тонким волосам нужно много уходовой косметики и стайлинговых средств. При минимальном использовании гели, муссы, спреи и бальзамы могут творить чудеса с редкими волосами. Слишком много геля или крема для волос может отягощать пряди и полностью украсть прикорневой объем.

Ровная стрижка

Увеличить объем и скрыть редкие волосы может многослойная прическа. Объемные прически с острыми концами, челкой-шторкой, короткой или средней длиной – выигрышный вариант. Прическа без челки будет демонстрировать широкий пробор, который обычно имеют девушки с редкими волосами.

Кондиционер

Распространенной ошибкой есть использование кондиционера по всей длине волос. Это средство отягощает корни и волосы быстро жирнеют. Продукт следует наносить от середины до кончиков, не касаясь корней.

Длинные волосы

Длина волос до плеч или короче является наиболее привлекательной для тонких волос. Очень длинная шевелюра может выглядеть безжизненной и "тяжелой". Средние волосы имеют небольшой вес, поэтому будет легче сделать прикорневый объем.

Кожа головы

Чтобы стимулировать рост новых волос, стоит попробовать шампунь с отшелушивающими частицами или скраб для кожи головы. Они предназначены для удаления грязи и отшелушивания волосяных фолликулов. Скраб обеспечит более глубокую очистку, уберет грязь и жир. Однако его нельзя использовать чаще, чем один раз в неделю.

Фен

Сушить волосы нужно правильно со щеткой-брашем, которые обычно используют в парикмахерской. Сначала следует нанести мусс или спрей для объема и используйте круглую щетку, чтобы поднять волосы вверх и отвести их от корней. Этот трюк может быть сложным для освоения, но он незаменим при укладке тонких или жидких волос.

Посеченные кончики

Тонкие волосы склонны к секущимся кончикам. Повреждение может быть не только внизу, но и по всей длине волоса. Опередить проблему можно с помощью правильной очистки и ухода. Используйте полотенце из микрофибры и мягкую щетку для расчесывания. Эти продукты сохранят волосы и предотвратят повреждение.

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