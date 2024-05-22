Секреты идеального покрытия: как правильно наносить тональную основу

Долгое время на рынке были доступны в основном два основных типа тональных основ: стойкие и матовые или сияющие и легкие, от которых зависел макияж. Современная косметическая индустрия предлагает широкий выбор продуктов с разным набором качеств, а значит и встал вопрос, как правильно их наносить.

OBOZ.UA поинтересовался советами визажистов, испытавших разные варианты современных тональных основ. Они советуют ориентироваться на свой тип кожи и ожидания от макияжа – хотите вы получить матовое покрытие или легкое сияние. Вот какие шаги нужно предпринять, чтобы получить идеальное покрытие при любых условиях.

Правильно выберите оттенок

Чтобы создать естественный образ, важно найти правильную глубину и оттенок тональной основы для цвета лица. Определите свой цвет – нейтральный, теплый или холодный. Существуют специальные онлайн-сервисы, которые могут вам с этим помочь. Цвет продукта должен соответствовать тону кожи.

Сформулируйте ожидания от вашей базы

Раньше тональный крем был матовым или сияющим, без каких-либо промежуточных вариантов. Сегодня у нас есть роскошь выбора, и вполне возможно выбрать продукт с любыми желаемыми свойствами. Однако, что бы вы ни выбрали, начните с нанесения увлажняющего крема – он поможет наполнить кожу и сделать ее более гладкой. А дальше ориентируйтесь на свои потребности или желания. К примеру, если вас будут много фотографировать, выбирайте матовое средство, из-за которого на вашем лице не будут появляться световые пятна от вспышек. Также не бойтесь экспериментировать и смешивать продукты с разными свойствами. К примеру, добавляйте в плотные текстуры немного увлажняющих средств.

Правильно наносите продукт

То, каким образом вы нанесете тональный крем, полностью зависит от вас. Визажисты не имеют однозначной рекомендации на этот счет. Если вам нравится наносить тон пальцами, делайте это именно таким образом или используйте инструменты – спонж или кисть, а то и их вместе. Тепло от рук поможет равномерно распределить продукт по коже, спонж обеспечит действительно однородное и безупречное нанесение, а кисть поможет использовать минимум крема и при этом хорошо справиться с такими сложными зонами лица, как глаза, нос и контур губ.

Какой бы способ вы ни выбрали, начните нанесение тона с центра лица и двигайтесь к его краям. Концентрируйтесь в тех зонах, где больше всего требуется применение тона. Обычно это места, где есть нежелательная пигментация. При этом не бойтесь пропускать те зоны, где большой необходимости в применении основы нет. Если все хорошо растушевать, такой макияж будет выглядеть даже более естественно.

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