Эти четыре головных убора будут в тренде: какие шляпы и шапки идеально дополнят зимние образы.

Приближается зима, а значит, что уже нужно искать теплые и стильные головные уборы. Правильно подобранная шляпа или бейсболка могут дополнить образ и сделать лук более интересным.

Видео дня

На сайте Who what were поделились стильной подборкой, которая будет в моде в холодное время года. Зимой 2024-2025 годов нужно уделить внимание головным уборам, ведь этот элемент гардероба играет немаловажную роль в создании красивого образа и подчеркнет индивидуальность. Важен не только стильный вид шапки или шляпы, но и чтобы в них было тепло, комфортно и удобно.

Пушистые панамы

В 2024-2025 годах искусственный мех можно заметить повсюду – в шубках, куртках, обуви. Очередь дошла и до головных уборов. Актуальные фасоны разные, однако внимание стоит обратить именно на пушистые панамы. Этот элемент гардероба выглядит стильно, а бонусом – удобен и комфортен.

Бейсболки

Спортивный аксессуар – идеальный вариант не только летом, но и в холодное время года. В этом сезоне его комбинируют с разной одеждой – с шубой, пиджаком, тренчем и пальто. Добавив бейсболку к любому аутфиту, он станет более стильным и трендовым.

Объемные вязаные шапки

Шапки всегда актуальны в холодное время года. В них будет комфортно и тепло. Головной убор будет прекрасно выглядеть в сочетании с пальто и свитером. Внимание лучше обратить именно на крупную вязку, ведь она более актуальна в этом сезоне.

Шляпа-таблетка

Небольшая шляпа, отдаленно напоминающая форму таблеток, также подойдет к зимним образам. Несколько лет назад головной убор был очень популярен среди женщин. В 2024 году на подиумах многих брендов появлялся этот элемент гардероба, после чего быстро вернулся в моду.

Ранее OBOZ.UA писал о нескольких трендах в одежде, которые могут испортить любой зимний образ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!