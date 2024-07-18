Джинсы с платьями, сапоги под майки: чем удивляла мода 2000-х, которая вот-вот вернется

Мода 2000-х годов была эпохой смелых экспериментов и контрастов. Звезды и непубличные модницы не боялись ломать стереотипы и показывать публике неожиданные сочетания. Некоторые из самых ярких трендов того времени снова появятся на подиумах и улицах.

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Среди них, например, джинсы или леггинсы под юбками и платьями, а также низкая талия, бархат и т.п. OBOZ.UA решил вспомнить, какой была мода тех времен на примере самых известных светских львиц и звезд шоубуза.

Сапоги под майки

Этот тренд очень долго считался неактуальным, но в 00-х годах он был вполне обыденным. Закрытая обувь на высоком каблуке или ботильоны в сочетании с майками создавали дерзкий образ даже в пик лета. Доказательство этому – стиль певицы Рианны.

Джинсы с платьями

Сочетание денима с женственными платьями стало подлинным символом тех лет. Сарафаны и даже вечерние наряды в комбинации с джинсами часто носили на красные дорожки. Амбасадором такой моды была Джессика Альба.

Низкая талия и кроптопы

Брюки и юбки с заниженной талией были must-have в гардеробе модниц 00-х. Этот тренд подчеркивал фигуру. Дополняли его обычно укороченные топы, рубашки и другая одежда, закрывавшая лишь декольте. Так любила одеваться Бритни Спирс.

Блеск и гламур

00-е – это эпоха гламура. Блестящие ткани, пайетки, стразы активно использовалось для создания вечерних образов.

Бархатные костюмы

В последние годы бархатные костюмы вернулись в моду после продолжительного забвения. Однако в 00-х их очень часто одевали женщины, которые не хотели носить платья, но стремились выглядеть изысканно.

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