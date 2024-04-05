Никогда их не надевайте. Стилистка посоветовала, с чем носить цветные колготки, и назвала единственное табу для женщин

Обычно, красавицы обходят стороной цветные колготки из-за страха их неправильно стилизовать или выглядеть слишком кокетливо. На самом деле они не так страшны, как кажутся. Главное – помнить, что строгое табу касается только одного вида этой вещи.

Стилистка Анна Бирюкова в Instagram советует очень внимательно относиться к выбору одежды, с которой вы планируете стилизовать колготки. Наделать именно таких ошибок в большинстве своем боятся красавицы.

"Надо учитывать пропорции в образе, чтобы не порезать визуально силуэт. Например, белая рубашка + черная юбка мини или по колено + красные колготки + черная обувь – и мы порезали наш силуэт на 4 зоны. Но если взять топ в цвет поясного изделия или обувь в цвет колгот, то пропорции будут правильные", – рассказала Анна Бирюкова.

Как она отмечает, использование цветных колготок вместо обычных телесных "повысит градус стиля" и сделает акцент на нижней части тела. В частности, в список "разрешенного" входят и фактурные модели.

"Мои любимые – бордового, шоколадного и серого цвета, а также черные с разными фактурами – сетка, горох, леопард. Надо учитывать, что очень яркий цвет или светлый оттенок расширяет и укорачивает ножки. Особенно осторожно с белым", – посоветовала стилистка.

Популярный красный она предложила надевать с обувью "с острым носиком, чтобы вытянуть ножку". "Ведь цвет будет резать. Или лоферы грубые, как вариант", – пояснила Бирюкова.

То самое вышеупомянутое табу касается привычных для всех телесных колгот. "О бежевых колготах нет-нет-нет. Только очень прозрачные матовые до 20 ден, которых не видно", – отметила она.

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