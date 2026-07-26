Самые популярные цвета педикюра этого лета: топ 9

Летний сезон традиционно вдохновляет на смелые эксперименты с цветами в маникюре и педикюре. В этом году среди трендов есть как яркие неоновые оттенки, так и сдержанные пастельные и классические цвета.

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Мастера нейл-арта отмечают, что модный педикюр должен не только подчеркивать стиль, но и гармонично сочетаться с летним гардеробом. В список самых актуальных оттенков вошли девять цветов, которые подойдут для разных образов и настроений.

Красный

Классический красный педикюр остается одним из самых популярных вариантов независимо от модных тенденций. Такой цвет всегда привлекает внимание, выглядит элегантно и удачно дополняет как повседневные, так и праздничные летние образы.

Нежный розовый

Этот оттенок стал одним из главных фаворитов сезона. Он выглядит свежо и насыщенно, но в то же время не так контрастен, как белый лак, поэтому прекрасно подходит для лета.

Яркая фуксия

Фуксия традиционно возвращается в список самых модных летних цветов. Насыщенный розовый оттенок станет отличным выбором для тех, кто любит смелые акценты и хочет сделать педикюр заметной деталью своего образа.

Джинсово-синий

Темно-синий деним вышел за пределы модной одежды и стал популярным и в нейл-дизайне. Этот благородный оттенок придает педикюру стильность и прекрасно сочетается с летним гардеробом разных цветов.

Ежевичный

Темные цвета остаются актуальными даже в жаркое время года. Глубокий ежевичный оттенок станет удачным выбором для тех, кто предпочитает сдержанный, но в то же время изысканный педикюр.

Мятный

Мятный цвет ассоциируется со свежестью, прохладой и морским отдыхом. Пастельный оттенок выглядит легко, освежает образ и прекрасно сочетается с летними сандалиями и босоножками.

Светло-коралловый

Светло-коралловый лак придает педикюру яркость без излишней насыщенности. Этот оттенок создает легкое пляжное настроение и прекрасно подходит для отдыха у моря или летних прогулок.

Сиреневый

Нежный сиреневый цвет стал одним из самых романтичных трендов сезона. Он гармонично сочетается с одеждой разных цветов, придавая образу легкость, женственность и утонченность.

Нюдовый

Для поклонников минимализма мастера рекомендуют непрозрачный лак нюдового оттенка. Он выглядит аккуратно, универсален и легко сочетается с любым стилем, оставаясь одним из самых элегантных вариантов летнего педикюра.

OBOZ.UA предлагает три самых модных цвета для стильного летнего педикюра.

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