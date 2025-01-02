Самые модные ногти зимы 2025 года: этот маникюр захочется повторить каждой женщине

От бархата до блестящих украшений – зимний стиль стремится быть роскошным и элегантным, и маникюр не исключение. В новом году позвольте себе глубокую, роскошную цветовую палитру, изящную текстуру или праздничный металлик.

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По словам звездной нейл-мастерицы Лизы Кон, предстоящий сезон будет посвящен роскоши, пишет Women. Новые зимние тренды маникюра излучают элегантность, идеально подходящую для сезона гламурных праздничных вечеринок.

Насыщенные ювелирные оттенки

Зимние тенденции предпочитают темные, насыщенные оттенки, включая роскошную гамму дорогоценных тонов, таких как рубин, аметист, сапфир или изумруд. "Эти цвета выглядят роскошно и дополняют праздничный сезон, одновременно прекрасно переходя в элегантный зимний стиль, – рассказала Кон. – Они дополнят ваш зимний гардероб, когда вы потянетесь к темной зимней цветовой палитре, одновременно добавляя цвета и жизненной силы вашему стилю".

Минималистичные металлические акценты

Расслабленный цвет с оттенками блеска – праздничный, но не кричащий. Попробуйте серебряное, золотое или даже хромированное покрытие, а также глитерные или фольгированные акценты, чтобы добавить немного блеска. "Тонкие металлические линии или точки на нейтральных основаниях в тренде благодаря своей шикарной простоте, – говорит Кон. – Они отражают мерцание снега и праздничных огней, добавляя нотку сдержанного гламура".

Бархатный финиш

"Лаки для ногтей с бархатной текстурой возвращаются", – отметила экспертка. В противовес жесткому глянцевому покрытию большинства маникюров, более мягкая текстура бархатных ногтей хорошо подходит для сезона, в котором царит мягкость. "Они идеально подходят для создания уютной зимней атмосферы, добавляя дизайну ногтей объемности", – объясняет Кон.

Оригинальный френч

Для зимней версии классического французского маникюра попробуйте использовать теплый цвет для кончиков вместо традиционного белого. Если вы ищете блеск, вы можете освежить классический френч с помощью позолоченных кончиков или блесток, но Кон предлагает обновить образ более тонко. "Используйте два дополнительных оттенка, например, коричневый и цвет слоновой кости для кончиков, чтобы создать многослойный, объемный эффект", – говорит она.

Смелые формы ногтей

Иногда маникюр интересен не столько цветом, сколько формой. Даже нейтральный оттенок может выглядеть впечатляюще в интересной форме. Ожидайте увидеть драматический миндалевидный маникюр.

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