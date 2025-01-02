Невеста миллиардера Джеффа Безоса показала прическу, имеющую все шансы стать трендом 2025 года

Американская журналистка и телеведущая Лорен Санчес, невеста миллиардера Джеффа Безоса, поразила неожиданным изменением имиджа. Символическое перевоплощение 55-летняя звезда приурочила к Новому году – она отказалась от своих фирменных темных локонов в пользу трендовых прядей светло-каштанового оттенка.

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Свежими снимками Санчес поделилась на своей Instagram-странице. Питт Беркилл, парикмахер Лорен, не случайно выбрал цвет карамели для своей клиентки. Кофейная палитра, а также цвет 2025 года по версии Pantone "мокко мусс", заполонили социальные сети, знаменуя горячую тенденцию в мире причесок.

На волне популярности окрашивания карамельного маккиато, получившего свое название от кофейного напитка. В разговоре с New Beauty парикмахер Роджерио Кавальканте объяснил, что оттенок начинается с насыщенной цветовой базы эспрессо и использует золотистые или медовые блики, чтобы обеспечить мягкий, освещенный солнцем эффект.

Тем, кто хочет добавить яркости образу, следует обратить внимание на карамельный балаяж. Эта техника покраски представляет собой сочетание каштана и блонда, которое мгновенно придает теплоты и объему даже самым простым и однотонным цветам волос.

Несмотря на то, сколь шикарным и роскошным он кажется, на самом деле это один из самых естественных и неприхотливых способов покрасить волосы. Неудивительно, что так многие знаменитости носят разные вариации этого оттенка: Зендея, Бейонсе, Дженнифер Лопес, Хейли Бибер, Кайя Гербер и многие другие недавно продемонстрировали разные варианты, пишет Glamour.

Самое важное, что теплый, насыщенный оттенок – вневременный выбор, который непременно будет актуален не только зимой, но и в другое время года. Кроме того, он прекрасно сочетается с самыми модными цветами этого сезона – от бордового до темно-синего и оливково-зеленого, пишет Who What Wear.

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