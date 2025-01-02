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Невеста миллиардера Джеффа Безоса показала прическу, имеющую все шансы стать трендом 2025 года

Карина Вишнякова
Lady Oboz
2 минуты
4,5 т.
Невеста миллиардера Джеффа Безоса показала прическу, имеющую все шансы стать трендом 2025 года

Американская журналистка и телеведущая Лорен Санчес, невеста миллиардера Джеффа Безоса, поразила неожиданным изменением имиджа. Символическое перевоплощение 55-летняя звезда приурочила к Новому году – она отказалась от своих фирменных темных локонов в пользу трендовых прядей светло-каштанового оттенка.

Видео дня

Свежими снимками Санчес поделилась на своей Instagram-странице. Питт Беркилл, парикмахер Лорен, не случайно выбрал цвет карамели для своей клиентки. Кофейная палитра, а также цвет 2025 года по версии Pantone "мокко мусс", заполонили социальные сети, знаменуя горячую тенденцию в мире причесок.

Невеста миллиардера Джеффа Безоса показала прическу, имеющую все шансы стать трендом 2025 года

На волне популярности окрашивания карамельного маккиато, получившего свое название от кофейного напитка. В разговоре с New Beauty парикмахер Роджерио Кавальканте объяснил, что оттенок начинается с насыщенной цветовой базы эспрессо и использует золотистые или медовые блики, чтобы обеспечить мягкий, освещенный солнцем эффект.

Невеста миллиардера Джеффа Безоса показала прическу, имеющую все шансы стать трендом 2025 года

Тем, кто хочет добавить яркости образу, следует обратить внимание на карамельный балаяж. Эта техника покраски представляет собой сочетание каштана и блонда, которое мгновенно придает теплоты и объему даже самым простым и однотонным цветам волос.

Невеста миллиардера Джеффа Безоса показала прическу, имеющую все шансы стать трендом 2025 года

Несмотря на то, сколь шикарным и роскошным он кажется, на самом деле это один из самых естественных и неприхотливых способов покрасить волосы. Неудивительно, что так многие знаменитости носят разные вариации этого оттенка: Зендея, Бейонсе, Дженнифер Лопес, Хейли Бибер, Кайя Гербер и многие другие недавно продемонстрировали разные варианты, пишет Glamour.

Невеста миллиардера Джеффа Безоса показала прическу, имеющую все шансы стать трендом 2025 года

Самое важное, что теплый, насыщенный оттенок – вневременный выбор, который непременно будет актуален не только зимой, но и в другое время года. Кроме того, он прекрасно сочетается с самыми модными цветами этого сезона – от бордового до темно-синего и оливково-зеленого, пишет Who What Wear.

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