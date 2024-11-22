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Самые модные ногти декабря: какой маникюр сделать в первый месяц зимы 2024/2025. Фото

Анастасия Какун
Lady Oboz
2 минуты
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Самые модные ногти декабря: какой маникюр сделать в первый месяц зимы 2024/2025. Фото

Маникюр – маленькая деталь образа, играющая далеко не последнюю роль в создании непревзойденного внешнего вида. С каждым днем зима приближается все быстрее и быстрее, а это значит, что пора задумываться над идеями самого лучшего дизайна на первый месяц снежного времени года.

Видео дня

В этом сезоне ведущие позиции в нейл-индустрии занимают как сдержанные дизайны, так и яркие оттенки лаков, так что даже самые взыскательные модники смогут найти для себя идеальный вариант декорирования ногтей. Редакторы издания Who What Wear собрали лучшие мани на первый месяц зимы 2024/2025.

Хромированные ногти

Уже в течение нескольких сезонов мерцающий дизайн не теряет своей популярности, ведь пленил сердца модников своей уникальностью. Хромированное покрытие в сочетании с разными оттенками лака придаст вашему образу уникальности, а для праздничного настроения попробуйте выбрать золотые цвета.

Самые модные ногти декабря: какой маникюр сделать в первый месяц зимы 2024/2025. Фото

Анималистический дизайн

В последние годы анималистический принт стал одним из самых распространенных дизайнов. Леопардовый, коровий или зебровый узоры станут непревзойденным выбором этой зимы, особенно, когда хочется добавить изюминки в свой аутфит.

Самые модные ногти декабря: какой маникюр сделать в первый месяц зимы 2024/2025. Фото

Красный маникюр

Красные оттенки мани – классика, которая не выходит из моды уже много лет. Этот вневременный цвет выглядит непревзойденно как на длинных, так и на коротких ногтях. К тому же он идеально подойдет для любого события.

Самые модные ногти декабря: какой маникюр сделать в первый месяц зимы 2024/2025. Фото

"Голые" ногти

Для любителей более натурального покрытия идеально подойдет вариант "голого" маникюра. Для воспроизведения этого дизайна просто покройте ногти нюдовым полупрозрачным лаком, и ваши руки будут выглядеть ухоженными.

Самые модные ногти декабря: какой маникюр сделать в первый месяц зимы 2024/2025. Фото

Коричневые оттенки

Хотя особой популярности коричневые цвета достигли осенью, зимой они не потеряют своей актуальности. Оттенки черного шоколада, кофе или глубокого какао на ваших ногтях подойдут к любому образу.

Самые модные ногти декабря: какой маникюр сделать в первый месяц зимы 2024/2025. Фото

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