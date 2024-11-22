Самые модные ногти декабря: какой маникюр сделать в первый месяц зимы 2024/2025. Фото

Маникюр – маленькая деталь образа, играющая далеко не последнюю роль в создании непревзойденного внешнего вида. С каждым днем зима приближается все быстрее и быстрее, а это значит, что пора задумываться над идеями самого лучшего дизайна на первый месяц снежного времени года.

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В этом сезоне ведущие позиции в нейл-индустрии занимают как сдержанные дизайны, так и яркие оттенки лаков, так что даже самые взыскательные модники смогут найти для себя идеальный вариант декорирования ногтей. Редакторы издания Who What Wear собрали лучшие мани на первый месяц зимы 2024/2025.

Хромированные ногти

Уже в течение нескольких сезонов мерцающий дизайн не теряет своей популярности, ведь пленил сердца модников своей уникальностью. Хромированное покрытие в сочетании с разными оттенками лака придаст вашему образу уникальности, а для праздничного настроения попробуйте выбрать золотые цвета.

Анималистический дизайн

В последние годы анималистический принт стал одним из самых распространенных дизайнов. Леопардовый, коровий или зебровый узоры станут непревзойденным выбором этой зимы, особенно, когда хочется добавить изюминки в свой аутфит.

Красный маникюр

Красные оттенки мани – классика, которая не выходит из моды уже много лет. Этот вневременный цвет выглядит непревзойденно как на длинных, так и на коротких ногтях. К тому же он идеально подойдет для любого события.

"Голые" ногти

Для любителей более натурального покрытия идеально подойдет вариант "голого" маникюра. Для воспроизведения этого дизайна просто покройте ногти нюдовым полупрозрачным лаком, и ваши руки будут выглядеть ухоженными.

Коричневые оттенки

Хотя особой популярности коричневые цвета достигли осенью, зимой они не потеряют своей актуальности. Оттенки черного шоколада, кофе или глубокого какао на ваших ногтях подойдут к любому образу.

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