Самое модное сочетание осени 2026 года: какие цвета в тренде

С приходом осени наш гардероб постепенно смещается в сторону более темных и менее ярких оттенков. Однако в предстоящем сезоне на пике популярности окажется гораздо более утонченное сочетание цветов.

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Как пишет издание Interia Styl, дуэт белого и бежевого уже покорил мировые подиумы и активно подхватывается модными инфлюенсерами. Конечно, шоколадный, фиолетовый, терракотовый и черный никуда от нас не денутся. Но пока погода будет позволять, мода будет предписывать носить белый с бежевым.

Сочетание этих сдержанных оттенков активно демонстрируют такие бренды, как Prada, Jil Sander и The Row, делая ставку в своих коллекциях на минимализм и классические формы. Белый и бежевый стали главными фаворитами инфлюенсеров во время недель моды. И такая комбинация действительно сделает грядущую осень нетипичной.

Как носить самое модное сочетание осени 2026

Бело-бежевая гамма – идеальное решение для поклонников минимализма и нейтральных тонов. Такая универсальная база подходит для самых разных случаев. Она неизменно обеспечивает изысканный и стильный образ. Нежные оттенки плавно перетекают друг в друга – бежевый можно наслаивать в градации от совсем нежного до более насыщенного и дополнять золотистыми аксессуарами. Это прекрасный вариант для теплых сентябрьских дней.

Вот несколько идей, как сочетать белый и бежевый:

Белая рубашка в дуэте с бежевой юбкой миди, кашемировым кардиганом бежевого оттенка и сапогами в тон.

Шелковая белая блуза в сочетании с белыми брюками с высокой посадкой и широкими брючинами, дополненная бежевыми ботинками.

Бежевый свитер, надетый поверх белой рубашки с акцентным воротником, в сочетании с белыми брюками и ботинками соответствующих оттенков.

Бежевое пальто поверх белого комплекта из свитера и брюк.

На что обратить внимание при создании образов

Сочетание белого и бежевого выглядит наиболее выигрышно на качественных натуральных тканях (шерсти, кашемире, альпаке). Рекомендуется выбирать одежду, которая хорошо сидит по фигуре и мягко подчеркивает талию. Это позволяет сохранить правильные пропорции, делая образ не только эстетичным, но и удобным.

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