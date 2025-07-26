С винтажной ноткой: забытый тренд маникюра снова в моде

Маникюр в горошек, который когда-то считался ретро-фишкой, неожиданно стал главным нейл-трендом лета 2025. Такой дизайн уже появился на руках звезд, в частности Хейли Бибер и Сабрины Карпентер, которые придали ему современное звучание — от блестящих акцентов до глазированных эффектов.

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По словам их мастера Золы Ганцоригт, этот маникюр сейчас выбирают за его легкость, игривость и универсальность. И действительно: точки могут быть микроскопическими, контрастными или пастельными — все зависит от настроения. В сочетании с отпускными образами он выглядит особенно эффектно.

Винтажный маникюр

Стилисты утверждают, что горошек стал идеальным выбором для тех, кто хочет добавить немного игривости к классическому нейл-арту. Он легко адаптируется к разным стилям — от романтического до смелого. Черно-белый вариант добавляет шика, тогда как цветные точки — яркости.

Гламур с точками

Известные личности, такие как Хейли Бибер и Сабрина Карпентер выбирают горошек к нейтральной палитре с блеском, некоторые добавляют в дизайн стразы. Такой подход сочетает в себе модную эстетику минимализма с акцентом на детали. Это еще одно доказательство, что нейл-арт снова становится способом самовыражения.

Горошек — это как будто что-то смелое и игривое. Дизайны с микрофруктами и точками выглядят свежо и весело, идеально подходя для летних вечеринок и отпусков.

Как сделать маникюр в горошек

Все, что вам нужно — инструмент для создания точек (или даже обычная булавка). Советы мастериц просты: меньшее давление — меньшие точки, больше — более объемные. Главное — дать базовому цвету полностью высохнуть, чтобы избежать размазывания. Идея простая, но эффект — впечатляющий.

Горошек на ногтях не имеет цветовых ограничений. Мастера рекомендуют сочетать неожиданные оттенки — например, лаванду с серым или матовый черный с бежевым. Даже тон в тон может создать утонченный образ, который подходит к любому стилю одежды.

После лет господства "чистого" маникюра — молочного, прозрачного, нейтрального — горошек символизирует возвращение к экспрессии. Мастера ногтей говорят, что клиентки снова хотят играть с цветами, формами и идеями. В моде снова омбре, кошачий глаз, цветные блоки, даже смайлики и вишни.

Маникюр в горошек — это не просто ностальгия, а современная перезагрузка знакомого стиля. Легкий в исполнении, универсальный по цвету и форме, он стал идеальным выбором для лета 2025. Если вам хочется добавить немного радости в образ — несколько точек на ногтях станут стильным и игривым решением.

OBOZ.UA предлагает модницам узнать о нейтральном маникюре, который этим летом покоряет сердца модниц.

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