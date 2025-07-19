Новый нюд: 8 нейтральных цветов маникюра

Нюдовый маникюр – это элегантно, стильно, универсально. И так неинтересно. Бело-розовые и бежевые лаки встречаются повсеместно и, вместо создавать стиль, прячут его.

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Именно поэтому в последнее время в моду начали входить "земляные" цвета. Они такие же универсальные, как и нюд, но при этом имеют и выразительный оттенок, и свой характер. Земляные тона полностью соответствуют своему названию – это оттенки, вдохновленные природой и самой землей, такие как терракотовый, грибной и нежно-коричневый. Издание Real Simple обратилось к профессионалам нейл-индустрии, чтобы определить восемь лучших и наиболее универсальных оттенков.

Безусловный плюс земляных цветов в том, что они подходят под любой оттенок кожи. И при этом остаются достаточно приглушенными и сдержанными, чтобы не перетягивать на себя слишком много внимания. Это делает их идеальным дополнением к повседневным, деловым и даже ультрамодным образам.

Мягкий коричневый

Это более теплая и комфортная альтернатива традиционному серо-коричневому. Этот оттенок сырой глины придает естественной мягкости, которая прекрасно сочетается с натуральными текстурами и кремовыми нейтральными тонами. Он напоминает нам о неокрашенной керамике ручной работы или состаренной коре деревьев.

Оливково-зеленый

Зеленый цвет может показаться не совсем нейтральным, но оливковый оттенок удивительно хорошо сочетается практически со всем. Хотите сдержанности? "Спрячьте" его в своем образе среди базовых цветов. Хотите ощущения роскоши? Оливковый превращается в нечто действительно шикарное с золотыми акцентами.

Терракота

Это сложный оттенок, который сочетает в себе ноты коричневого, оранжевого и даже розового. Он все же держится в спектре землистых тонов, но при этом по тонам теплее и красивее большинства своих собратьев. Терракота - это идеальный теплый землистый тон. Он создает насыщенное, уютное осеннее настроение, но при этом уместно смотрится в течение всего года.

Грибной серый

Описать этот оттенок достаточно сложно, но попробуйте представить себе шампиньон или ножку подосиновика – это и будет нужный вам цвет. Он светлый, но не яркий, приземленный, но интересный. Каждый лак в "грибной" гамме будет иметь свой подтон – коричневый, лавандовый, розовый. С одной стороны это очень неприметный маникюр. С другой – его так интересно рассматривать.

Абрикосовый

Еще один нейтральный цвет, который может составить большую конкуренцию пудровому розовому. Абрикосовый – это удивительно теплый и сочный оттенок, который при этом выглядит мягким и изысканным. Он золотистый и очень летний, вдохновленный самой природой.

Алебастр

Алебастр – это не строго белый и определенно не чисто серый, а кремовый, слегка белый, нейтральный оттенок с легким уклоном в тепло. Он напоминает идеально отполированный белый камушек или новенькую льняную ткань, которая еще не потеряла свой первоначальный блеск. Это создает ощущение свежести, но не стерильности, как бывает с белым цветом.

Серо-голубой

Речная вода, грозовое небо, утренний туман, стелющийся над горами, натуральная бирюза, полевые цветы – все есть в этом сложном цвете. Серо-голубой кажется нейтральным, но при этом задает настроение и создает ощущение прохлады. Он необычный, но при этом не кричащий. Идеальный выбор для элегантных людей.

Солнечный камень

Хотите немного блеска? Солнечный камень - идеальный нейтральный оттенок с выразительным шиммером и ощутимой текстурой. Этот теплый цвет сочетает в себе персиковые и бежевые ноты. А украшают его микроскопические золотые блестки, которые отражают свет, словно чистейший золотой песок.

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