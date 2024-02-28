С цветами и сердечками. 10 нежных идей весеннего маникюра, которые подойдут всем женщинам
Весна настойчиво стучит в дверь, и пора подумать о ярком маникюре. В сети немало универсальных, но в то же время оригинальных идей, которые подойдут каждой.
Среди них необычный френч, нежный нюд с нейл-артом, цветы и середки. OBOZ.UA собрал 10 дизайнов весенних ногтей, которые вы захотите повторить.
Тюльпаны
Весна всегда символизирует пробуждение и ассоциируется с цветами. Почему бы не перенести это настроение на свои ногти и украсить их тюльпановым дизайном.
Милые кролики
Этот нейл-арт отражает волшебную атмосферу весеннего леса. Розовый цвет и детали в виде цветов создадут уникальный дизайн.
Цветочный френч
Один из вариантов классики на весенний манер. Такие ногти будут смотреться интересно и ярко.
Абстрактные узоры
Весна – это идеальное время для того, чтобы внести цветные нотки в повседневную жизнь. Зимние дизайны уступают место новым идеям, экспериментам и творчеству.
Блестящие ногти
Интересный вариант переосмысления французских ногтей, где вместо лака блестки. Такой мани будет сиять под солнечными лучами.
Перламутр
Нежно-розовая основа будет выглядеть еще более нежно, если дополнить ее деликатным сиянием. Можно также добавить хрупкие цветы, если вы предпочитаете нейл-арт.
Цветной французский мани
Самая весенняя вариация френча, где роль классического белого играют яркие оттенки. Отращивать длинные ногти для такого маникюра не понадобится: он будет хорошо смотреться на коротком мягком квадрате.
Нюд с сердечком
Нюдовые ногти идеально дополнит одно маленькое сердечко. Простой и минималистичный дизайн, который подойдет под любой образ.
Пастельные оттенки
Лучший способ добавить ногтям нотку весны – использовать нежные пастельные оттенки. С ними любой маникюр получится милым. Пусть в палитре окажутся нежно-розовый, песочный, бледно-голубой, персиковый, салатовый и светло-сиреневый.
Аура-ногти
Ногти с аура-дизайном сейчас на пике популярности. Этот нейл-арт хорош тем, что вы можете выбрать свои любимые цвета.
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