С цветами и сердечками. 10 нежных идей весеннего маникюра, которые подойдут всем женщинам

Весна настойчиво стучит в дверь, и пора подумать о ярком маникюре. В сети немало универсальных, но в то же время оригинальных идей, которые подойдут каждой.

Среди них необычный френч, нежный нюд с нейл-артом, цветы и середки. OBOZ.UA собрал 10 дизайнов весенних ногтей, которые вы захотите повторить.

Тюльпаны

Весна всегда символизирует пробуждение и ассоциируется с цветами. Почему бы не перенести это настроение на свои ногти и украсить их тюльпановым дизайном.

Милые кролики

Этот нейл-арт отражает волшебную атмосферу весеннего леса. Розовый цвет и детали в виде цветов создадут уникальный дизайн.

Цветочный френч

Один из вариантов классики на весенний манер. Такие ногти будут смотреться интересно и ярко.

Абстрактные узоры

Весна – это идеальное время для того, чтобы внести цветные нотки в повседневную жизнь. Зимние дизайны уступают место новым идеям, экспериментам и творчеству.

Блестящие ногти

Интересный вариант переосмысления французских ногтей, где вместо лака блестки. Такой мани будет сиять под солнечными лучами.

Перламутр

Нежно-розовая основа будет выглядеть еще более нежно, если дополнить ее деликатным сиянием. Можно также добавить хрупкие цветы, если вы предпочитаете нейл-арт.

Цветной французский мани

Самая весенняя вариация френча, где роль классического белого играют яркие оттенки. Отращивать длинные ногти для такого маникюра не понадобится: он будет хорошо смотреться на коротком мягком квадрате.

Нюд с сердечком

Нюдовые ногти идеально дополнит одно маленькое сердечко. Простой и минималистичный дизайн, который подойдет под любой образ.

Пастельные оттенки

Лучший способ добавить ногтям нотку весны – использовать нежные пастельные оттенки. С ними любой маникюр получится милым. Пусть в палитре окажутся нежно-розовый, песочный, бледно-голубой, персиковый, салатовый и светло-сиреневый.

Аура-ногти

Ногти с аура-дизайном сейчас на пике популярности. Этот нейл-арт хорош тем, что вы можете выбрать свои любимые цвета.

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