Тени ангела, помада 90-х и глянцевая кожа: какой макияж будет в тренде этой весной

Весна уже виднеется на горизонте, а это значит, что настала пора для незабываемых и теплых эмоций. Чтобы сиять под лучами мартовского солнца, обратите внимание на последние мейк-ап тренды, которые точно вам в этом помогут.

По словам визажиста Марка Рейгана, весенние тенденции придадут вашему виду нотку свежести. Среди них – персиковая помада, блестящие тени и глянцевая кожа, пишет Nylon.

Персиковые оттенки

Визажист Шон Гаррис заявляет: "Кремовые текстуры помады снова в моде, матовые же отошли на второй план". В частности, на пике популярность сейчас теплые цвета. Персиковый – новый нейтральный оттенок, дополняющий любой макияж. "Это идеальный цвет, чтобы подчеркнуть ваши естественные губы", – говорит Гаррис.

Глянцевая кожа

Глянцевая кожа станет одним из самых популярных трендов весны. Эта тенденция придаст вашему лицу свежий и здоровый вид.

Ангельские тени

Ангельские белые тени помогут вам выделяться среди других. Это похоже на свет прожектора, который попадает на ваши глаза и привлекает внимание. Такой макияж будет прекрасно контрастировать с черными ресницами.

Румяна

"Правильный оттенок щек – это способ "подтянуть" свое лицо, – говорит Рейган. – Считайте это коротким путем, чтобы освежить зимний цвет лица". Нанесите румяна на щеки в местах, которые вы хотите выделить. По словам визажиста, хитрость состоит в том, чтобы сначала отряхнуть кисточку с продуктом, прежде чем коснуться им своего лица.

Темно-нюдовая помада в стиле 90-х

Поскольку 90-е продолжают быть в тренде, темная нюдовая помада эпохи гранж возвращается. Более глубокие оттенки имеют жаркую привлекательность. В сочетании с темно-коричневыми тенями (вместо беспорядочной размазанной черной подводки для век) общий результат получается элегантным и ярким.

Яркие глаза

"Весна – это восприятие радости цвета и красоты", – говорит эксперт. Попытайтесь использовать блестящие яркие оттенки, однако наносите их не кисточкой, а пальцами. Таким образом вы можете контролировать насыщенность макияжа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как сделать искусственные веснушки: лайфхак, удививший легкостью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!