'Из Чернигова – в Нью-Йорк'': Андре Тан рассказал об особенностях наряда Зеленской для встречи с гендиректором ВОЗ в США

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебреесусом в США, для чего выбрала сдержанный, но вместе с тем изысканный брючный костюм черного цвета. Его изюминка – асимметричный удлиненный жакет приталенного кроя.

Этот наряд для супруги президента Украины создал известный украинский дизайнер Андре Тан. На личной странице в Instagram он рассказал об особенностях своего изделия (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, первая леди появилась на встрече в элегантном черном костюме, который сам Андре Тан назвал символическим.

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Особое внимание следует обратить на жакет. Он асимметричный, застегивается на большую черную пуговицу ближе к левой стороне и имеет карман справа.

"Пиджак из этого костюма имеет белое окаймление и символизирует стремление и надежды украинского народа – белую полосу, которая всегда наступает после черной", – пояснил дизайнер символизм наряда.

Модельер также отметил, что ткань для костюма была изготовлена мастерами из черниговской шерсти.

"Из Чернигова – в Нью-Йорк – и дальше на страницах СМИ по всему миру! Спасибо Елене Зеленской за поддержку отечественного производителя, а ВСУ и украинскому народу – за мужество, силу и надежду!" – прокомментировал Андре Тан напоследок.

Напомним, Елена Зеленская вместе с президентом Владимиром Зеленским прибыли в Нью-Йорк для участия в мероприятиях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В первый день визита жена украинского лидера надела сдержанный и элегантный костюм от бренда Bobkova. Отмечается, что закрытый наряд базового цвета свидетельствует о серьезных намерениях Зеленской. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL показывал, как Елена Зеленская выглядела до 24 февраля 2022 года и насколько изменилась после полномасштабного вторжения России. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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