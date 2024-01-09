Розовый гламур, ностальгия по 90-м и гранж. 10 лучших мейкап-образов 'Золотого глобуса-2024'

Церемония кинопремии "Золотой глобус", вероятно, не была бы столь торжественной без легендарной красной дорожки. 2024 год не стал исключением, подарив нам множество интересных образов.

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Если речь идет о нарядах, нельзя обойти вниманием макияж и прически звезд. Как пишет издание Bustle, на этот раз знаменитости предпочли классический и нейтральный мейкап. Хотя стоит отметить, что некоторые актрисы все же выделялись из общей картины.

Марго Робби

Свой розовый образ актриса дополнила нежным Барби-макияжем. ВизажистПати Дуброфф назвала этот цвет помады "лепестково-мягким". Объемная прическа и золотистый цвет волос только способствовали кукольному виду.

Хейли Стейнфилд

Отдавая дань уважения Одри Хепберн, Хейли Стейнфилд выбрала гламурно-вневременный образ. Актриса сделала мягкий макияж, а ее объемная прическа стала еще более утонченной благодаря обрамляющим лицо прядям.

Билли Айлиш

Ностальгируя за 1990-ми и началом 2000-х, Айлиш уложила свои черные волосы с ярко-рыжими корнями в высокую прическу. Образ певица дополнила характерным для того времени макияжем губ: нарисовала контур карандашом и добавила нейтральный блеск.

Аманда Сайфред

Актриса выбрала необычный макияж, подведя глаза фиолетовыми тенями в цвет платья.

Кейт Бекинсейл

Кейт Бекинсейл присоединилась к Барби-эстетике, выполнив макияж в мягком розовом оттенке. Образ куклы дополнил высокий хвост и бантик.

Дуа Липа

К своему черному платью в стиле русалки певица добавила мягкий глэм-макияж. Образ собрала в одно целое прическа артистки – волнистые темно-красные распущенные пряди.

Ариана Гринблатт

В то время как образ звезды Барби излучал элегантность, гламур Гринблатт отличался резкостью: Ариана выбрала гранжевый макияж, накрасив глаза черным цветом.

Элизабет Олсен

Выбрав монохромный макияж, который добавил яркие цвета к ее белому образу, Олсен накрасила губы и глаза кораллово-красными оттенками.

Грета Гервиг

Режиссер "Барби" Грета Гервиг осталась верна своему гламурному образу, обратившись к визажистке Молли Р. Стерн. Мастер макияжа предпочла блестящую кожу и розовый румянец.

Америка Феррера

Как напоминание о вышеупомянутой киноленте "Барби", в которой снялась актриса, помада Ферреры была нежно-розового оттенка, что дополнило изящный серебряный ансамбль.

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