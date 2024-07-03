Роузи Хантингтон-Уайтли надела самую трендовую вещь сезона. 8 идей, с чем носить корсет этим летом

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли привлекла внимание в полупрозрачном комбинезоне, позируя для фотографий во время поездки на Сардинию. 37-летняя актриса выглядела сенсационно в черном костюме Dolce&Gabbana, который мог похвастаться потрясающим корсетным топом без бретелей, наслаждаясь отдыхом на живописном итальянском острове.

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Мать двоих детей добавила эффектный сетчатый шлейф, свисавший из ее рук. Снимки жена Джейсона Стейтема опубликовала на своей Instagram-странице. Роузи добавила к образу массивное ожерелье с черным и золотым крестом и пару сережек. Звезда "Трансформеров" продемонстрировала свою фигуру в этом наряде, позируя на открытой лестнице перед закатом.

Знаменитости все чаще выбирают корсеты как для повседневных выходов, так и для красных дорожек. Поэтому неудивительно, что этот элемент гардероба окрестили трендом лета 2024 года. Издание Who What Wear собрало подборку из самых универсальных образов с корсетным топом.

Топ-корсет + блузка + леггинсы

Корсетный топ – идеальный предмет для игры с многослойностью. Ключ к тому, чтобы это изделие соответствовало вашему стилю – не стоит бояться играть с длиной и сочетанием. Наденьте леггинсы, блузку, юбку и корсет или накиньте его на свою любимую водолазку и брюки. С этим топом безграничны возможности совмещения.

Топ-корсет + брюки + бусы-цепочка

Лучше всего в корсетных топах? Универсальность. Проявите креативность с кулонами или воспользуйтесь минимальным монохромным подходом.

Корсетный топ + мешковатые джинсы + кроссовки

Выбор корсета из более удобной ткани – не единственный способ сделать этот тренд более доступным для ежедневного ношения. Попытайтесь соединить топ-корсет с большими джинсами и кроссовками, чтобы получить веселый, неожиданный образ.

Топ-корсет с рукавами-фонариками + атласная юбка + изящные бусы с подвеской

Независимо от того, являетесь ли вы поклонником "Бриджертонов", или вам просто нравится вид цветочного образа с рукавами-буфами и корсетным топом, эта идея наряда вам подойдет. Потрясающий принтованный корсет с рукавами обязателен для лета, поскольку его можно надеть поверх шелкового платья, шелковой юбки или даже джинсов. Возможности безграничны.

Топ-корсет + рубашка на пуговицах + пижамные брюки с принтом

Корсетные топы – это основной элемент, который будет подходить к любому летнему событию. Да, вы можете одеть их на обед или на свидание, но они также идеально подходят для ужина дома. Соединяйте их с пижамными брюками, и у вас будет шикарный образ, в котором сможете свернуться калачиком, выпивая бокал вина со своими лучшими друзьями.

Топ-корсет + мини-юбка + туфли-лодочки + сумка через плечо

Самый простой способ упорядочить корсетный верх – выбрать скоординированный образ. Сочетайте свой топ с мини-юбкой в тон, туфлями на каблуке и яркой сумочкой.

Бюстье под грудью + цветочное платье макси + сумка через плечо

Вопреки расхожему мнению, штаны не обязательно подбирать под корсет. Если вы против прикроенного низа, не бойтесь надевать корсет поверх макси-платья.

Топ-корсет + брюки-капри + босоножки + сумка через плечо

В эти жаркие дни носить джинсы может быть слишком тяжело. Совместите верх с корсетом с брюками-капри или даже джинсовыми шортами, босоножками и веселой яркой сумкой, чтобы выглядеть хорошо.

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