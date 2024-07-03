На любой вкус и кошелек. 8 самых трендовых маникюров лета 2024

Во время теплой летней погоды хочется выглядеть ярко и стильно. Маникюр – маленькая деталь вашего образа, которая поможет создать солнечное настроение.

Видео дня

В этот самый жаркий сезон года изрядной популярности приобрели яркие дизайны ногтей, хотя нюдовые оттенки не потеряли ведущих позиций. Редакторы Vogue подготовили восемь идей самых трендовых летних маникюров.

Прозрачный френч

Классический французский маникюр не теряет популярности в течении последних несколько лет. В этом сезоне в моду вошел прозрачный френч, особенностью которого является отсутствие контрастной линии на кончике ногтя. Чтобы достичь натурального эффекта, нужно выбрать лак, который будет на один-два оттенка темнее естественного цвета ногтя.

Хромированные ногти цвета шампанского

Этот дизайн сочетает в себе базовый бледный оттенок и легкий блеск, что придаст вашему образу праздничности. Такой маникюр будет хорошо выглядеть как на коротких, так и на длинных ногтях.

Светло-голубые оттенки

В этом летнем сезоне отдавайте предпочтение пастельным оттенкам голубого. Нежные цвета подчеркнут солнечное настроение, однако не станут слишком ярким акцентом. Выбирайте глянцевое покрытие, чтобы использовать все преимущества голубого.

Зеленый цвет

Не зависимо от того, выберите ли вы насыщенные или пастельные оттенки зеленого, этот цвет будет выглядеть гармонично в жаркие дни. Разместите салатовые или мятные полоски на кончики своих ногтей, и у вас получится яркий френч.

Розово-оранжевый градиент

Попытайтесь использовать в своем маникюре розовый и оранжевый цвета, плавно смешивающиеся между собой. Яркое омбре можно разместить как на всем ногте, так и в одном уголке, придавая уникальности основному нюдовому оттенку.

Объемные кристаллы

Для создания сияющего дизайна без лишних усилий, добавьте к нейтральному фону ногтей несколько стразов разных форм и размеров. В сочетании с глянцевым топом ваш маникюр будет иметь идеальный блеск.

Хромированные ногти

Хромированное покрытие придаст вашему образу уникальности. Добавьте переливчатый пигмент на всю ногтевую пластину, чтобы создать яркий маникюр. Для более сдержанного дизайна сделайте контрастные хромовые кончики.

Разноцветные кончики

Адаптируйте свой классический французский маникюр к летнему сезону, заменив белые кончики цветными. Для более игривого результата выберите разные оттенки для каждого ногтя.

Ранее OBOZ.UA рассказал о ярком маникюре, который станет трендом этим летом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!