Роскошные во все времена: топ лучших свадебных причесок

Подготовка к свадьбе всегда полна волнения, решений и поисков идеального образа. И среди множества деталей, от платья до цветов, прическа занимает особое место. Она завершает образ, подчеркивает черты лица и делает невесту действительно неповторимой.

Видео дня

Свадебные прически менялись со временем, но есть те, которые всегда остаются актуальными: они изысканные и универсальные.. Эксперты обнародовали топ универсальных вариантов.

Стилисты отмечают: свадебная прическа должна не просто украшать, а отражать характер невесты. Некоторые выбирают естественность и легкость, другие – сложные укладки и эффектные аксессуары. Но в любом случае это момент, когда можно позволить себе больше, чем в повседневной жизни. Как говорит известная стилистка Моне Эверетт: "Свадьба – один из тех дней, когда прическа должна излучать настоящую элегантность".

Топ лучших свадебных причесок

Классические кудри

Мягкие волны или мелкие завитки никогда не выходят из моды. Они добавляют образу романтичности и нежности, прекрасно сочетаются с фатой или венком. Такая прическа подходит практически каждой невесте.

Высокий пучок

Эталон сдержанности и роскоши. Высокий пучок открывает лицо и шею, подчеркивает украшения, а также удобен для долгого праздничного дня. Это выбор тех, кто стремится к королевской изысканности.

Элегантный хвост

Гладкий, собранный хвост – минималистичный, но безупречный вариант. Он идеально держится до конца вечера, легко сочетается с диадемами или жемчужинами и добавляет современную нотку классическому образу.

Полусобранная прическа

Компромисс между распущенными волосами и собранными. Верхняя часть зафиксирована заколками или косой, нижняя свободно спадает. Такой вариант выглядит естественно, но в то же время торжественно.

Винтажная "pin-up"

Образ в стиле ретро с подкрученными и закрепленными локонами. Это выбор невест, которые любят драматичность и хотят добавить в свадебный стиль нотку классики.

Кудри с аксессуарами

Цветы, жемчуг, заколки со стразами – аксессуары всегда делают прическу особенной. Они добавляют блеска и праздничного шарма даже самым простым укладкам.

Как подготовить волосы к свадьбе

За несколько месяцев начните курс уходовых процедур – увлажнение, питательные маски, подрезание секущихся концов.

Выбирайте прическу, исходя из типа волос: тонкие лучше будут смотреться в локонах, густые позволяют создавать объемные пучки.

Обязательно сделайте пробную укладку – это поможет избежать разочарований в день свадьбы.

OBOZ.UA предлагает женщинам с круглой формой лица подборку идеальных причесок, которые подчеркнут красоту.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.