Роскошные во все времена: топ лучших свадебных причесок
Подготовка к свадьбе всегда полна волнения, решений и поисков идеального образа. И среди множества деталей, от платья до цветов, прическа занимает особое место. Она завершает образ, подчеркивает черты лица и делает невесту действительно неповторимой.
Свадебные прически менялись со временем, но есть те, которые всегда остаются актуальными: они изысканные и универсальные.. Эксперты обнародовали топ универсальных вариантов.
Стилисты отмечают: свадебная прическа должна не просто украшать, а отражать характер невесты. Некоторые выбирают естественность и легкость, другие – сложные укладки и эффектные аксессуары. Но в любом случае это момент, когда можно позволить себе больше, чем в повседневной жизни. Как говорит известная стилистка Моне Эверетт: "Свадьба – один из тех дней, когда прическа должна излучать настоящую элегантность".
Топ лучших свадебных причесок
Классические кудри
Мягкие волны или мелкие завитки никогда не выходят из моды. Они добавляют образу романтичности и нежности, прекрасно сочетаются с фатой или венком. Такая прическа подходит практически каждой невесте.
Высокий пучок
Эталон сдержанности и роскоши. Высокий пучок открывает лицо и шею, подчеркивает украшения, а также удобен для долгого праздничного дня. Это выбор тех, кто стремится к королевской изысканности.
Элегантный хвост
Гладкий, собранный хвост – минималистичный, но безупречный вариант. Он идеально держится до конца вечера, легко сочетается с диадемами или жемчужинами и добавляет современную нотку классическому образу.
Полусобранная прическа
Компромисс между распущенными волосами и собранными. Верхняя часть зафиксирована заколками или косой, нижняя свободно спадает. Такой вариант выглядит естественно, но в то же время торжественно.
Винтажная "pin-up"
Образ в стиле ретро с подкрученными и закрепленными локонами. Это выбор невест, которые любят драматичность и хотят добавить в свадебный стиль нотку классики.
Кудри с аксессуарами
Цветы, жемчуг, заколки со стразами – аксессуары всегда делают прическу особенной. Они добавляют блеска и праздничного шарма даже самым простым укладкам.
Как подготовить волосы к свадьбе
- За несколько месяцев начните курс уходовых процедур – увлажнение, питательные маски, подрезание секущихся концов.
- Выбирайте прическу, исходя из типа волос: тонкие лучше будут смотреться в локонах, густые позволяют создавать объемные пучки.
- Обязательно сделайте пробную укладку – это поможет избежать разочарований в день свадьбы.
