Ретро-модель брюк снова в моде: как выглядеть стильно этим летом

Этим летом мода сделала ностальгический поворот, вернув в гардеробы одну из самых удобных моделей брюк — леггинсы-клеш. Некогда популярные в 2000-х, они снова обретают популярность благодаря удобству, универсальности и стилю. Сегодня их носят не только в спортзал, но и для прогулок, путешествий или встреч с друзьями.

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Эксперты по моде советуют не отказываться от этого тренда, а правильно его обыграть — и вы получите безупречный повседневный или даже гламурный образ. Чтобы выглядеть стильно, важно учитывать длину, посадку и сочетание с другими элементами гардероба.

Леггинсы-клеш имеют одно ключевое преимущество — они подходят практически каждому типу фигуры. Благодаря плавному расширению от колена, силуэт визуально вытягивается, а фигура кажется стройнее. Плотная ткань и правильная посадка делают эту модель выгодной альтернативой классическим узким леггинсам. Понятно, почему современное поколение сделало именно их своим must-have.

Для создания образа в стиле "спорт-шик" стилисты советуют сочетать леггинсы-клеш с коротким топом, кроссовками или лаконичным худи. Чтобы придать образу элегантности, добавьте каблуки, структурированную рубашку или объемный жакет. Для вечерних выходов подойдут аксессуары — массивные серьги, солнцезащитные очки и клатч. Такой образ выглядит модно и одновременно непринужденно.

Как носить леггинсы клеш

Универсальность этой модели — еще один большой плюс. Они одинаково хорошо подходят как для тренировок, так и для офисных выходов в стиле smart casual. А благодаря эластичному поясу и мягкой ткани, комфорт на протяжении всего дня гарантирован. Выбирайте модели в базовых цветах — черном, сером или темно-синем — чтобы легко комбинировать их с другими вещами.

С точки зрения посадки, обратите внимание на длину штанин: они должны едва касаться обуви, не волочась по полу. Правильно подобранная длина не только визуально удлиняет ноги, но и обеспечивает опрятный вид. Если хотите сделать акцент на обуви, выберите леггинсы с разрезами снизу или асимметричным клешем.

Леггинсы-клеш — это стильная альтернатива классическим спортивным штанам. В 2025 году они вернулись как практичный и модный элемент базового гардероба. Если вы еще сомневаетесь, стоит ли снова добавить их в свою коллекцию — самое время дать этой модели второй шанс.

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