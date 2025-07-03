Какие модные ошибки добавляют возраста: никогда так не делайте

Мода — это пространство для самовыражения, экспериментов и радости, независимо от возраста или бюджета. Однако некоторые стилевые решения, которые кажутся привычными, могут незаметно добавлять несколько лишних лет к вашему образу.

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Стилисты знаменитостей Аманда Масси и Ким Аппельт назвали типичные модные ошибки, которые портят вид, делая человека визуально старше. Важно, что исправить эти недостатки несложно — достаточно освежить взгляд на свой гардероб.

Новый подход к одежде не только улучшит внешность, но и придаст уверенности. OBOZ.UA рассказывает, какие именно вещи, фасоны и аксессуары стоит пересмотреть.

Устаревшие тренды

Следование моде прошлых десятилетий может создать образ "из прошлого", даже если вещи выглядят ухоженно. Чрезмерно мешковатые джинсы, костюмы старого кроя или платья с низкой талией — все это визуально добавляет лет. Стилисты советуют вместо этого обращать внимание на современные силуэты: прямые джинсы, А-силуэты, свежие и удобные фасоны, которые гармонично смотрятся на любом возрасте.

Неудачный выбор чулок

Колготки нюдового цвета с блеском — типичный "антивозраст". Такие чулки создают впечатление архаичности, ассоциируясь с офисной модой 90-х. Альтернатива — прозрачные черные, матовые или с интересным рисунком колготки, которые добавляют образу элегантности и стиля.

Старомодная или изношенная обувь

Даже идеальный наряд может потерять эффект из-за обуви, которая выглядит изношенной или морально устаревшей. Громоздкие туфли, старые кроссовки или некрасивые балетки делают образ неопрятным. Стилисты советуют выбирать современные лоферы, балетки с острым носком или изящные туфли — они удобны и визуально омолаживают.

Устаревшие модели джинсов

Низкая посадка, лишние потертости или чрезмерная декорация денима давно вышли из моды. Такие вещи могут сделать образ неуместным и возрастным. Оптимальный выбор — простые джинсы прямого кроя или легкий клеш — актуальные, лаконичные и универсальные.

Старые модели очков

Очки — это не только коррекция зрения, но и мощный аксессуар. Модели вроде "бабушкиных" оправ или слишком тонких проволочных рамок утяжеляют лицо. Лучше отдать предпочтение легким, современным вариантам: кошачий глаз, каре или прозрачные оправы — все это освежает образ.

Неактуальные цвета и узоры

Одежда пастельных или слишком ярких тонов иногда выглядит старомодно. Если узоры напоминают обои 80-х — время обновить гардероб. Насыщенные цвета — изумрудный, бордовый, синий — делают образ свежим, а не "возрастным".

Неудачное белье и мешковатая одежда

Даже самое лучшее платье не спасет ситуацию, если белье не подходит. Видимые линии, плохой бюстгальтер или старые трусики портят весь вид. То же касается и чрезмерно свободной одежды — она скрывает фигуру, создавая эффект неряшливости.

Стилисты советуют обновить базовый слой и при необходимости — подогнать вещи по фигуре. Так образ будет свежим, элегантным и действительно "вашим".

OBOZ.UA предлагает модницам узнать об актуальных цветах одежды на лето 2025.

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